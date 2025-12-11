La edición 23 del Festival de Cortos de Bogotá - Bogoshorts, entregó 27 galardones

En el Teatro Colón de Bogotá y con Santiago Rivas como presentador, se realizó la Noche de Clausura y Premiación de la edición número 23 de Bogoshorts, que desde el 2 de diciembre presentó más de 300 cortometrajes en 15 escenarios físicos y digitales, reuniendo a centenares de realizadores, profesionales de industria, y público de la ciudad de Bogotá en torno al cortometraje.

Se entregaron en total 27 Santa Lucías, estatuilla oficial del Festival, que premió a los cortos más destacados de las competencias. El día de la inauguración, Bogoshorts dio a conocer la primera ganadora de esta edición, Carla Melo, quien recibió la Santa Lucía Proimágenes al Futuro. Este es un reconocimiento que celebra a los realizadores y productores que, desde el inicio de sus carreras, han demostrado una profunda conexión con el universo del cortometraje y cuyo talento anticipa un prometedor futuro en el mundo del cine.

GANADORES COMPETENCIA NACIONAL

Mejor Cortometraje de Ficción

“Agachar el rostro” - Camilo Medina Noy (COLOMBIA)

Mejor Cortometraje Documental

“Mi viche todo el día” - Juan Camilo Moreno (COLOMBIA)

Mejor Cortometraje de Animación

“Una vez en un cuerpo” - María Cristina Pérez (COLOMBIA)

Mejor Cortometraje Experimental

“Preguntas frecuentes” - Sofía Salinas Barrera (COLOMBIA)

Mejor Cortometraje Periodístico

“Debtors” - Andrzej Danis (POLONIA)

Mejor Videoclip

“Sígueme” (Xiuhtezcatl y Renata Flores) - Juan Felipe Zuleta (PERÚ)

Mejor Dirección

Mauricio Maldonado por “Un aparato para detectar fantasmas” (COLOMBIA)

Mejor Guion

Oiyi Kan por “Muchas, muchas gracias” (COLOMBIA)

Mejor Fotografía

Juan Manuel Corredor por “Luz de luna” (COLOMBIA)

Mejor Dirección de Arte

Enrique Rodríguez por “The place where everything begins and ends” (COLOMBIA)

Mejor Montaje

Laura María Rodríguez por “Pudor ante el asalto de los ojos furtivos” (COLOMBIA)

Mejor Diseño Sonoro

Dubán Pinzón por “La habitación del macho cabrío” (COLOMBIA)

Mejor Música

Mauricio Prieto por “Tuktu, Padre Maíz” (COLOMBIA)

Mejor Afiche

George Gallardo Kattah por “Spare me (The plot in you)” (COLOMBIA)

Mejor Actor Protagónico

Henry Garzón por Malas posturas (COLOMBIA)

Mejor Actriz Protagónica

Marleyda Soto por “La Mona” (COLOMBIA)

GANADORES COMPETENCIA INTERNACIONAL

Mejor Cortometraje de Ficción

“Agapito” - Arvin Belarmino y Kyla Romero (FILIPINAS, FRANCIA)

Mejor Cortometraje Documental

“Os Arcos dourados de Olinda” - Douglas Henrique (BRASIL)

Mejor Cortometraje de Animación

“La vie avec un idiot” - Theodore Ushev (FRANCIA)

Mejor Cortometraje Experimental

“A brighter summer day for the Lady Avengers” - Birdy Wei-Ting Hung (ESTADOS UNIDOS, TAIWAN)

Mejor Videoclip

“Man made of meat (Viagra Boys)” - Daniel Björkman (SUECIA)

GANADORES COMPETENCIA F3-FANÁTICO FREAK FANTÁSTICO Y COMPETENCIA REALIDAD VIRTUAL (VR)

Ganador Competencia F3 Fanático Freak Fantástico

“Los murciélagos han abandonado el campanario” - Alfonso Bernal y Manuel Bernal (ESPAÑA)

Ganador Competencia Realidad Virtual - VR

“La fille qui explose” - Caroline Poggi y Jonathan Vinel (FRANCIA, GRECIA)

Ganador Competencia Conexión

“Arame farpado” - Gustavo de Carvalho (BRASIL)

Ganador Premio del Público

“Los pliegues de la falda” - Blanca Muñoz Avila (COLOMBIA)

Mejor Largometraje Colombiano del año

Un poeta - Simón Mesa Soto (COLOMBIA)

GANADORES 9° - BFM - BOGOSHORTS FILM MARKET

Ganador In Vitro BFM

“Furia” - Dir. Daniela Córdoba Jurado Prod. Laura Katherine Rubio Reyes (COLOMBIA)

GANADORES INCUBADORA BFM

Fastrack a Talents Connexion del Short Film Market de Clermont Ferrand

“Los Afectos” - Dir. Paola Ochoa Betancurth Prod. Juan Sebastian Sarmiento Bazzani (COLOMBIA)

Fast track a Emergente! Cine Lab

“Un Castillo” - Dir. Daniela Narváez Huertas. Prod. Frank Benítez Peña (COLOMBIA)

Fast track al Foro de Coproducción de Cortometrajes de la Comunidad de Madrid

“Deslizamientos”- Prod. Duvan Duque. (COLOMBIA)

Fastrack a LALIFF Connect

“El regreso de Xiaohong Cao” - Prod. Mariacarmen Castillo (PERÚ, ESPAÑA)

Fastrack a Forum ECAM

“Lo Distante” - Dir. Andrés Felipe Castilla

Prod. Alejandra Bernal Pedraza (COLOMBIA)

Fastrack BAMMERS

“Disskate” - Prod. Andrés David Mosquera Mosquera. (COLOMBIA)

Ganador Congo Films

“Galladas” - Dir. Ómar Andrés Corzo Manrique. Prod. Karol Stefany Giraldo Guzmán (COLOMBIA)

Ganador Centro Ático

“Insolación” - Dir. Edgar Medina Fetecua Prod. Miosotis Daxsea Mahecha Almonacid. (COLOMBIA)

Ganador 16 a13

“Lo que queda” - Dir. Camilo Escobar Prod. Susana Solarte. (COLOMBIA)

Ganador Uno Uno Films

“Elia y Elizabeth” - Dir. Laly Malagón Vargas Prod. Nathashia Franco Morales. (COLOMBIA)

Ganador BAM

“Las Crías” - Dir. Andrés Felipe Ángel Machete. Prod. Tul Paloma Rodríguez Agudelo

Ganadores Flipbook BFM

Ganador Tchak y Vivement Lundi

“Cuidadoras” - Dir. Daniela Cuenca Valdez. Prod. Rocío Benavent Méndez (ESPAÑA, PORTUGAL)

Ganador Pipeline producción + Tchak y Vivement Lundi

“Where is my espresso?” - Dir. Andrés Felipe Rodríguez. Prod. Luisa Fernanda Velásquez.

Fast Track CHILEMONOS

“El océano en un cuenco” - Dir. Andrés Rodríguez Moreno. Prod. María Catalina Cruz-González. (COLOMBIA)

Mención

“Historia de la Carne” - Dir. Stefany Jaramillo Pinto. Prod. Catherina Welter (COLOMBIA)

Fast Track Acreditación MIFA

“El Evangelio de San Panduro” - Dir. Joserraul Ortiz, Valeria Anze. Prod. Dani Oliveira Cano Gomes de Souza. (PUERTO RICO, BRASIL, BOLIVIA)