¿Puede un artista de trap cantar salsa? Neutro Shorty rompe esquemas con: “El Disco de Salsa”

Neutro Shorty, referente del trap, lanzó “El Disco de Salsa”, un proyecto que marca un antes y un después en su carrera.

Reconocido por consolidarse como una de las figuras más influyentes del trap latino y por construir una identidad sonora auténtica dentro del género urbano.

El artista decidió explorar nuevos territorios en la industria musical, el álbum compuesto por doce canciones, fusiona la energía urbana que definió la trayectoria de Neutro Shorty con la esencia de la salsa.

Uno de los momentos más simbólicos llega con el sencillo “Un Consejo”, donde colabora con Gilberto Santa Rosa, ícono de la salsa romántica, este encuentro representa un gesto de respeto hacia el género.

El disco también incluye una interpretación especial de “Idilio” junto a Oscar D’León, concebida como homenaje póstumo a Willie Colón.

La canción adquiere un valor aún más profundo al saberse que Colón alcanzó a escucharla y dio su aval antes de su partida, convirtiéndose en un legado compartido entre generaciones.

Más allá de las colaboraciones, “El Disco de Salsa” desarrolla una narrativa emocional que atraviesa temas como el amor, la identidad, las experiencias de vida y la vulnerabilidad.

Canciones como “Yo Soy” exploran la introspección, mientras que otras como “Darién” cierran el álbum con un tono cinematográfico, evocando raíces y memorias personales.

Este lanzamiento no solo expande el universo musical de Neutro Shorty, sino que también reafirma su capacidad de reinventarse.

En un momento en que los géneros urbanos dominan las listas, el artista venezolano demuestra que la evolución artística puede sorprender y, al mismo tiempo, honrar la tradición.

Con “El Disco de Salsa”, Neutro Shorty abre una nueva etapa en su carrera, consolidando el proyecto más ambicioso y arriesgado de su trayectoria.