17 cortometrajes participantes en Bogoshorts se exhibirán en el Festival de Clermont-Ferrand

Se acerca la edición 48 del Clermont-Ferrand Short Film Festival, que se realizará del 30 de enero al 7 de febrero de 2026, el evento cinematográfico especializado en formatos cortos de mayor importancia en el mundo y el segundo evento audiovisual de mayor impacto en Francia después del Festival de Cannes. En el marco de esta celebración, Bogoshorts tendrá diversas actividades, que incluye la presencia de un proyecto colombiano en Talents Connexion del Marché Du Film Court. Dentro de la promoción de las novedades de la agencia de distribución de Bogoshorts que contempla cortos colombianos y del resto de Latinoamérica, la presencia de su director y fundador Jaime E, Manrique en diversas actividades de industria entre ellas el Short Film Conference – SFC.

Dentro del Marché du Film Court de Clermont en el componente Talents Connexion participará el proyecto de cortometraje colombiano “Los afectos” de la directora Paola Ochoa Betancurth y el productor Juan Sebastián Sarmiento Bazzani, dónde recibirán mentorías personalizadas para su proyecto, posibilidades de conexión y co producción, clases de pitch y un pitch público frente a productores y acreditados de industria, su participación es posible gracias al fast track que ganó en el 9° BFM - Bogoshorts Film Market.

La agencia de ventas y distribución del Universo Bogoshorts llega al mercado con 6 nuevos cortos que comienzan su ruta de distribución, las obras que empiezan a buscar su camino para encontrarse con las audiencias del mundo son: “La ley de las acciones” (Colombia-Ficción) de Carlos Hernández Peñuela, “Pan” (Colombia-Animación) de Miguel León y Claudia Osejo, “Sonido brisas” (México-Documental) de Selma Cervantes, “La entrevista” (Colombia-Ficción) de Juan David Cárdenas y Guillermo Garavito Amado, “La guaricha” (Colombia-Ficción) de Diana Giraldo y “Santos inocentes” (Colombia-Ficción) de Mariana Carolina Guzmán Jaime.

El cortometraje colombiano “Una vez en un cuerpo” hace parte de la Competencia Internacional en el programa I5, seleccionado previamente en Locarno, Sundance y Bogoshorts, dónde fue ganador de la Santa Lucía a Mejor Cortometraje Nacional de Animación, es dirigido por María Cristina Pérez, bajo la producción de Pez Dorado Animaciones en coproducción con Cartuna. En la Competencia LABO de Clermont estará presente el corto “UM”, del director colombiano radicado en Francia: Nieto, quien además contará con una exposición (Um eggxhibition) en la galería “Le cadre Noir” en el 40 rue du Port, Clermont Ferrand entre el 31 de enero y el 7 de febrero. Y finalmente también se proyectará el cortometraje “Leidi”, de Simón Mesa Soto, director de los largometrajes “Un poeta” y “Amparo”, en la retrospectiva del London Film School,

En total son 17 los cortos que previamente han pasado por el Festival Bogoshorts y que hacen parte de la programación de Clermont en su edición 48. Además de los cortometrajes colombianos, se destacan dos ganadores internacionales de la edición del espíritu: “Agapito”, cortometraje coproducido entre Filipinas y Francia; “La fille qui explose”, coproducción entre Francia y Grecia, ganador a Mejor Corto VR de la dupla Jonathan Vinel y Caroline Poggi; y “What We Leave Behind” de la dupla Alexandra Myotte, Jean-Sébastien Hamel.

También en la Competencia Internacional se encuentran: “Loynes”, dirigido por Dorian Jespers; “Im Auto Tapes und Butterbrot”, de la directora Kiana Naghshineh. En la Competencia Nacional: “L’ Étrange humeur adolescente”, del realizador Frank Ternier, “Carcassonne-Acapulco”, co dirigido por Olivier Héraud y Marjorie Caup y “Les Bottes de la Nuit” del director Pierre-Luc Granjon.

En las secciones paralelas y muestras estarán “Dieu est timide”, dirigido por Jocelyn Charles, “My Gut Friend” de los directores José Manuel Lo Bianco, Mariano Andrés Bergara, “Volles Nest” de la realizadora Elena Walf, “Cura sana” dirigido por Lucía G. Romero y “Majonezë” de la directora Giulia Grandinetti. En el Panorama XR está “Penggantian” dirigido por Jonathan Hagard.

Por otro lado, el miércoles 4 de febrero a las 10 AM en conjunto con Proimágenes Colombia, el Universo Bogoshorts realizará un Meet & Greet llamado “Sweet Colombian Morning”, evento de networking, en el stand de Colombia (G2) en el Marché du Film Court, un espacio de relacionamiento con festivales, distribuidores, instituciones y realizadores, para fortalecer relaciones en compañía de una selección de dulces colombianos.

Gracias a la Dirección de Promoción Internacional de Proimagenes Colombia y con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC, siete cortometrajes que integran el volumen 7 del catálogo de promoción de cortos colombianos REFRESH, que en esta edición cuenta con la siguiente selección: “Emechiche, El renacer de los cabeciblancos” de Juan Camilo González, “Tuktu, padre maíz” de Mauricio Prieto, “Cascabel” de Alan Stevenson Velilla, “El futuro ya pasó” de Mónica Juanita Hernández Duquino, “Tres mujeres y una ficción” de Tomasa Congote Schönwald, “Futuros luminosos” de Ismael García Ramírez y “Geografía espectral” de Manuel Mateo Gómez.

Los participantes asistirán a diversas actividades del festival y presentarán sus cortos en el Market Screening el martes 3 de febrero a las 6:00 PM en el teatro Georges Conchon.