Smartfilms el festival de cine hecho con celular invita a emprender con el smartphone

En esta oportunidad invita a 1000 capitalinos a capacitarse e impulsar el emprendimiento digital y la economía de la región.

Aliste su celular y prepárese para Smartfilms 2019. Foto: Getty Images

Ricardo Bedoya

Con más de diez años democratizando el cine, Smartfilms llega a la capital con su proyecto regional Bogotá–Región, patrocinado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta alianza impulsa la creatividad y el emprendimiento juvenil para fortalecer los clústeres de Turismo, Industrias Creativas y Seguridad Alimentaria de la ciudad y su región.

La convocatoria está abierta para 1.000 jóvenes de Bogotá y sus alrededores que quieran dejar de solo consumir contenido para empezar a crearlo, monetizarlo y transformar su futuro. En esencia, se busca que el celular te convierta en un emprendedor digital que active la economía, promueva la ciudad y cierre brechas sociales, una apuesta por las industrias culturales y creativas, entre ellas, el sector audiovisual con el Bogotá Audiovisual Market-BAM y acompañamiento permanente a las empresas de esta industria.

Capacitación inicial: 1.000 jóvenes de Bogotá y Región iniciarán su formación en realización audiovisual con celular, construcción de narrativas, postproducción, mercadeo y habilidades blandas.

Bootcamp especializado: Quienes acepten el reto creativo de realizar un cortometraje hecho con celular con el propósito de mostrar a Bogotá Región como un destino turístico pasarán a una curaduría donde se seleccionarán 100 participantes que avanzarán a una experiencia intensiva, donde recibirán retroalimentación directa de expertos de la industria audiovisual y creativa.

Selección de finalistas: De los 100 finalistas, se elegirán 10 finalistas, cuyas producciones se destacarán por su originalidad, calidad y capacidad de conectar con el público. Los tres mejores cortometrajes recibirán reconocimientos económicos de $10, $5 y $3 millones de pesos, respectivamente.

Talleres de emprendimiento: Los 10 finalistas accederán a formación avanzada en marketing digital, estructuración de negocios creativos, formalización, presupuestos,contratos con apoyo de IA y comercio electrónico.

Smartfilms llega para catapultar el cine hecho con celular y escribir, junto a esta tierra vibrante, una historia sin precedentes: mil jóvenes bogotanos se alistan para convertirse en directores, productores, guionistas, actores y camarógrafos de sus propias vidas. Por eso, desde ya y durante todo el mes de octubre, tienen plazo para inscribirse y participar. Cada participante recibirá un capital semilla de 1.500.000, por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá para fortalecer su equipamiento y continuar creando. Más información en la página web www.smartfilms.com.co y @smartfilmsco.

