Kali Uchis inaugura su Tour: “el For the Girls” y adelanta un nuevo álbum

El sábado 23 de mayo de 2026, Kali Uchis inauguró oficialmente su For the Girls Tour en el Festival Sueños de Chicago.

Kali Uchis, cantante colombiana. Foto: Getty Images. / Mauricio Santana Ampliar Kali Uchis, cantante colombiana. Foto: Getty Images. / Mauricio Santana Cerrar

La artista llegó en carruaje blanco, evocando la icónica entrada de Selena en el Astrodome en 1995, y desplegó un show de casi una hora con éxitos como “Telepatía”, “After the Storm”, “Moonlight”, “Dead to Me” y “Loner”.

En entrevista exclusiva antes del show, la cantante reveló que ya tiene terminado un álbum entero en spanglish (una modalidad de comunicación que combina el vocabulario y la gramática del español y el inglés) el cual planea lanzar tras concluir la gira.

“Siempre trato de que cada show sea una versión evolucionada. Esta es mi última gira del año, así que voy a darlo todo antes de tomarme un descanso para enfocarme en mi álbum”, afirmó.

La gira For the Girls contará con paradas en Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y otras ciudades. “Esta gira es para las chicas”, subrayó la artista, destacando el espíritu de comunidad y empoderamiento que busca transmitir.

El espectáculo incluyó elementos teatrales como peleas de almohadas, alas de ángel y hasta botellas rotas en escena, reforzando la narrativa cinematográfica que caracteriza a Uchis.

Más allá del dramatismo, Kali Uchis compartió reflexiones sobre su trayectoria: “Nunca iba a creer las cosas que otras personas querían que creyera sobre mí. Siempre fue muy importante que mi voz interior fuera la más fuerte”.

Con este inicio en Sueños 2026, Kali Uchis no solo reafirma su lugar como una de las artistas más versátiles del pop latino, sino que anticipa una nueva era marcada por su próximo proyecto.