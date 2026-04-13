Avanza la reestructuración del espacio aéreo de Medellín y Antioquia por parte de la Aerocivil

Medellín

La Aerocivil anunció que está avanzando en la fase de simulación para reestructurar el espacio aéreo en Medellín, especialmente para el tránsito en el Aeropuerto Olaya Herrera.

¿Qué objetivo tienen los cambios?

Esta reorganización hace parte del proyecto CONOPS o de Concepto de Operaciones, que busca modernizar y optimizar la gestión del tráfico aéreo, mejorando la seguridad, sostenibilidad y eficiencia.

Los cambios que se buscan aplicar en los próximos meses, tienen como objetivo aliviar la congestión y aumentar la capacidad operativa en uno de los terminales aéreos con mayor número de operaciones aéreas al día del país.

Este proyecto también busca mitigar el crecimiento acelerado de operaciones en Antioquia y el noroccidente, reduciendo la congestión y sobrecarga de frecuencias.

¿Qué incluye esta implementación?

Se busca tener una navegación basada en desempeño, también la creación de un Flight Information Center y la mejora de la infraestructura para la navegación, la vigilancia y las comunicaciones en este terminal aéreo antioqueño.

Esta iniciativa también define la gestión segura del tránsito de aeronaves no tripuladas o drones para el espacio aéreo colombiano, en especial en la zona de control de tránsito aéreo del Olaya Herrera.

Etapa decisiva

Actualmente, la Aerocivil indicó que se está en una etapa de validación operacional mediante simulación, con prueba de este aeródromo virtual para controladores y simuladores de vuelo para las aeronaves, especialmente el Piper PA-28 y King Air 350, con las cuales se adelantan las pruebas.

En este proceso se está evaluando, bajo las condiciones que representan la realidad de manera muy cercana a la vivencia de pilotos y controladores, además de la viabilidad de las trayectorias diseñadas dentro del nuevo concepto operacional.

El objetivo principal es garantizar la seguridad, eficiencia y aplicabilidad en beneficio de los actores de las operaciones aéreas.

Según explicó Leonardo Gallo, experto en Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil, “En Medellín adelantamos la fase de simulación de los corredores visuales propuestos, los cuales se soportan en trayectorias prescritas con guía satelital, con el fin de optimizar el flujo en las aproximaciones al Aeropuerto Olaya Herrera”.

Agregó el funcionario de la Aerocivil que “Esta fase, que también incluyó ejercicios en el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) con un simulador de aeródromo de alta fidelidad (Thales), permitiendo recrear escenarios operacionales complejos y evaluar en tiempo real la interacción entre controladores y pilotos bajo condiciones cercanas a la operación real, esto permitirá que los pasajeros experimenten menos demoras, una reducción en las afectaciones por condiciones meteorológicas y, lo más importante, un fortalecimiento significativo de la seguridad operacional, mejorando así su experiencia de viaje”.

Recomendaciones de la OACI

La validación de estos procesos se está adelantando conforme a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, que establecen la simulación como un paso previo indispensable antes de cualquier implementación operativa.

En el proceso están participando el Grupo de Planificación de Servicios a la Navegación Aérea, controladores, pilotos, expertos, diseñadores de procedimientos, operadores y aliados estratégicos como la Academia Antioqueña de Aviación.

Para la Aerocivil, este enfoque colaborativo “refleja la transición hacia un sistema de gestión del tránsito aéreo basado en desempeño, donde las decisiones se sustentan en datos y resultados medibles, permitiendo optimizar simultáneamente la seguridad, la capacidad y la eficiencia del espacio aéreo”.

Lo que representa para Medellín

Estos cambios que se están adelantando en el espacio aéreo de Medellín buscan tener operaciones más ordenadas, trayectorias predecibles, mejor gestión de flujos y una reducción en la carga de trabajo para pilotos y controladores, con impactos positivos directos en la experiencia del pasajero.

¿Cuándo comenzará a operar?

Los cambios en los procedimientos aéreos para el tránsito aéreo en Medellín se espera que puedan llevarse a ejecución antes de finalizar este año, luego de cumplir con las fases que se contemplan dentro de este proyecto