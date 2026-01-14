Así se movieron más de 16 millones de viajeros por los aeropuertos de Antioquia en 2025

Antioquia

El movimiento de pasajeros por los aeropuertos de Antioquia durante 2025 reflejó la fortaleza del sistema aeroportuario del departamento y su papel estratégico en la conectividad regional, nacional e internacional.

A continuación, les compartimos las cifras específicas de nuestros tres aeropuertos en Antioquia, correspondientes al mismo periodo de 2025.

Aeropuerto Internacional José María Córdova

El recorrido inicia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, principal terminal aérea del departamento y puerta de entrada internacional a la región. Durante el año, este aeropuerto movilizó un total de 14.572.375 pasajeros, entre llegadas, salidas y tránsito.

De ese total, 10.357.942 correspondieron a pasajeros nacionales y 4.214.433 a pasajeros internacionales. En materia operativa, se registraron 108.274 operaciones aéreas, consolidando su liderazgo en tráfico aéreo en Antioquia.

Sobre este resultado histórico, Daniel López Ocampo, gerente encargado del Aeropuerto Internacional José María Córdova, señaló que “el año 2025 cerramos con una cifra histórica, con más de 14.572.000 pasajeros movilizados entre llegados, salidos y tránsito.

Esto ha sido posible gracias a las 12 rutas nacionales y 22 rutas internacionales que actualmente tenemos, entre las que se destaca el inicio de operaciones de la aerolínea Air Transat, que nos conecta con Canadá a través de una conexión en Cartagena”.

El directivo también agradeció el compromiso de aerolíneas, autoridades y la comunidad aeroportuaria, y agregó que “vemos con bastante optimismo el año 2026, con el objetivo de consolidar el aeropuerto José María Córdova como un punto de conectividad para la región y para el país”.

Aeropuerto Olaya Herrera

El viaje continúa en el Aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, una terminal clave para la conectividad regional y nacional.

Durante 2025, este aeropuerto movilizó 1.288.734 pasajeros, entre llegadas, salidas y tránsito, respaldado por una oferta cercana a 35 destinos nacionales, lo que lo posiciona como uno de los aeropuertos más importantes del país en este segmento.

Al respecto, Jorge Hugo Duarte Guzmán, gerente del Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, destacó que “en 2025 movilizamos un total de 1.288.734 pasajeros, un resultado muy positivo gracias a la consolidación de rutas como Caucaia y El Bagre”.

De cara al futuro, añadió que “en 2026 continuaremos con esta senda de crecimiento y de servicio a la comunidad, con grandes expectativas gracias al trabajo conjunto con las aerolíneas, las entidades gubernamentales, la comunidad aeroportuaria y los pasajeros, que son el motor del aeropuerto”.

Aeropuerto Antonio Roldán Betancur

Finalmente, el recorrido llega al Aeropuerto Antonio Roldán Betancur, en Carepa, una infraestructura fundamental para la conectividad del Urabá antioqueño.

Durante el mismo periodo de 2025, esta terminal aérea movilizó 186.717 pasajeros, entre salidas, llegadas y tránsito, manteniendo un comportamiento sostenido frente al año anterior.

Sobre este balance, Luis Alberto Rodríguez Rodríguez, gerente del Aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa, explicó que “cerramos el 2025 con un balance sostenido, al igual que en 2024, movilizando más de 186.000 pasajeros”.

Destacó que este resultado es producto del “trabajo articulado con las aerolíneas, la comunidad aeroportuaria y las autoridades, así como de la importancia de este aeropuerto para la conectividad regional y el desarrollo económico y social de la región”.

Finalmente, aseguró que “el 2026 lo proyectamos con optimismo y seguimos conectando la región de Urabá con el país”.

Estas cifras consolidan el papel de los aeropuertos de Antioquia como motores de movilidad, integración territorial y desarrollo, con una proyección positiva para el año 2026.