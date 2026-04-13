Heimtextil Colombia 2026 será entre el 28 y el 30 de abril en Plaza Mayor en Medellín

Medellín

Heimtextil Colombia 2026, la feria internacional líder en textiles para el hogar y el sector de hotelería, que tiene un gran reconocimiento en Frankfurt, Alemania, y que llega a su tercera edición en Medellín, se desarrollará entre el 28 y el 30 de abril.

Esta plataforma clave para el diseño de interiores, tendencias de moda para el hogar, sostenibilidad y negocios, espera que más de cuatro mil personas participen durante los tres días de feria, donde se tiene como objetivo demostrar que la moda se viste, pero también se habita.

El certamen tendrá participación de expositores de 20 países, entre los que se destacan Colombia, India, Portugal, Italia, Pakistán, Turquía y China.

Cifras relevantes en la economía

Según las cifras que entrega Inexmoda, “mientras el mercado de vestuario y calzado superó los 1,8 billones de dólares en 2024 con un crecimiento moderado, el segmento de hogar y jardín suma 1,2 billones adicionales, y la industria de viajes y alojamiento alcanza los 3,9 billones de dólares, dinamizando la demanda de experiencias en espacios habitables”.

¿Qué espacios tendrá la feria?

Durante los tres días habrá una muestra comercial junto a la agenda académica que analizará el impacto del hogar, la hospitalidad y los escenarios de las viviendas en el sistema moda, además de su conexión con los otros sectores de la economía.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, dijo que “escalar la pirámide implica ir más allá de sofisticar el producto; significa elevar la propuesta de valor y expandir el ADN de las marcas hacia nuevas categorías como el hogar y la hospitalidad. Este segmento no solo redefine la experiencia del consumidor, sino que abre oportunidades concretas de crecimiento y posicionamiento. Cada vez más diseñadores están llevando su universo creativo a estos espacios, entendiendo que hoy la moda también se construye desde cómo se habita”.

Tendencias para este sistema de moda

Durante el certamen también se analizarán tendencias como el regreso a la tierra y el diseño resiliente, como una reconexión del hogar con la naturaleza, la autosuficiencia y los ritmos rurales.

Allí se analizará el uso de los materiales biodegradables, procesos artesanales y abastecimiento que local pasan a ser estándares.

El diseño también incorpora criterios de resiliencia, con soluciones pensadas para responder a condiciones climáticas extremas, mediante sistemas energéticos independientes y estructuras adaptativas.

Otra de las tendencias será analizar la casa como manifiesto de identidad, que se refiere a los espacios del hogar que funcionan como una extensión de la identidad.

Analizar la evolución del minimalismo como una estética más consciente será otro de los temas centrales que se abordarán en este evento, lo mismo que el lujo como experiencia y la naturaleza con su historia y sofisticación.

Los negocios

Las tendencias evidencian una transformación del sistema moda, con la categoría hogar y hospitalidad que se posiciona como una vía para escalar la pirámide, diversificar ingresos y expandir el ADN de marca.

La feria tendrá espacios como Creative Colombia, Kitchen by Heimtextil, junto con una muestra comercial que articula América Latina con Asia y Europa y una agenda académica que abordará sostenibilidad, diseño y modelos de negocio.