Anuncian nuevos cierres y desvíos viales en el sector de Corales en Pereira por avance de obras

Pereira

A partir de este lunes 13 de abril entró en vigencia un nuevo cambio en la movilidad en el sector de Corales, en Pereira, debido al avance de las obras de la Intersección Corales, uno de los proyectos estratégicos para mejorar la circulación vehicular en la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, actualmente se ejecuta el tercer tramo del box vehicular en el sentido Independencia–Cerritos, mientras que de manera paralela avanzan las labores de construcción en el costado sur de la glorieta.

Como consecuencia de estos trabajos, se implementarán ajustes en el tránsito:

El flujo vehicular en el sentido Cerritos hacia el centro será desviado por la avenida La Independencia .

. Asimismo, en inmediaciones de la Clínica San Rafael, la movilidad operará en un solo sentido, permitiendo el ingreso únicamente desde Cuba hacia Corales.

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Foto: Alcaldía de Pereira Ampliar Foto: Alcaldía de Pereira Cerrar

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y hacer uso de vías alternas para evitar congestiones. Entre las opciones sugeridas se encuentran la avenida 30 de agosto, el sector de San Fernando y los accesos a Corales por Los Nogales y San Silvestre.

Estos cambios hacen parte del desarrollo de una obra que busca optimizar la conectividad y reducir los tiempos de desplazamiento en este importante corredor vial de Pereira.

Entretanto, se hace un llamado a la ciudadanía a respetar la señalización y atender las indicaciones del personal de tránsito para garantizar una movilidad segura durante la ejecución de los trabajos.

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