Desmantelan centro de sacrificio animal clandestino en Popayán

Popayán - Cauca

En Popayán las autoridades evitaron afectaciones a la salud pública y posibles brotes epidemiológicos con la inutilización de un centro de sacrificio clandestino donde se manipulaba carne de cerdo sin cumplir con las normas sanitarias vigentes.

La Policía de Carabineros, la Secretaría de Salud y la Corporación Autónoma Regional del Cauca lograron el operativo en la comuna cinco de la Ciudad Blanca.

Durante la intervención, las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas y decomisaron 500 kilogramos de carne de cerdo que pretendían ser comercializados de manera irregular en la ciudad.

Subteniente Crysthall Franco jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Metropolitana de Popayán manifestó que, “además de la carne, se incautaron herramientas de corte y se aplicó una medida correctiva estipulada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016”.

De acuerdo con las autoridades, con el operativo se garantiza que el consumo de alimentos en los hogares payaneses se ajuste a los estándares de calidad exigidos por la ley.

Pese a la gravedad de los hechos, tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías legalizó las capturas, pero otorgó la libertad a los dos implicados, quienes continuarán vinculados formalmente al proceso investigativo mientras se define su situación judicial.