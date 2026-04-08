“Guachené está afectado por el mayor número de homicidios y no se le ha prestado atención”: alcalde

Guachené - Cauca

El alcalde de Guachené, Cauca Willinton Mina lanzó de nuevo un llamado al Gobierno Nacional y denunció abandono institucional que ha convertido al norte del Cauca en una de las zonas con mayor índice de homicidios en el país.

Solo en el 2025 en esta localidad se registraron 49 homicidios y en los últimos días tres personas fueron asesinadas por el accionar de las pandillas.

“Decirle al presidente de la República que, si bien Guachené y el norte del Cauca no son El Plateado ni el Catatumbo, si se viene registrando el mayor número de homicidios, muertes violentas y no se ha prestado la atención necesaria”, dijo.

Según el mandatario, la disputa territorial entre grupos juveniles ha sumido a la localidad en una crisis humanitaria y económica.

“Hoy hay desplazamiento, la economía se vino abajo, los niños no pueden asistir a los colegios ni escuelas por diferentes situaciones; el comercio y el turismo se acabaron en nuestro municipio y el Gobierno aún no levanta la mano ni estipulado la inversión social para sacar a la localidad de esta ola de violencia que nos afecta en Guachené y en general al norte del Cauca”, resaltó Mina.

También mencionó que las empresas están abandonando el municipio por los conflictos entre pandillas y los conflictos entre jóvenes que caen en este ciclo de violencia.

El alcalde señaló que, pese a haber tocado todas las puertas ante el Ministerio de Defensa y las cúpulas militares, sus peticiones de inversión social y seguridad no han tenido eco y el derramamiento de sangre es constante.

La administración municipal exigió acciones contundentes y programas de resocialización serios para frenar la violencia juvenil.

Entretanto, el gobierno departamental anunció que articula con los líderes del territorio en coordinación con el Ejército, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, Alcaldía de Guachené, Personería, el CTI y Fiscalía con el compromiso de reforzar acciones de manera conjunta para dar respuesta integral a la situación de seguridad y convivencia en Guachené.

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