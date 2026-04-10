Ofrecen 50 millones de pesos como recompensa por los responsables de una masacre en Popayán

se realizó un consejo de seguridad para analizar la situación y tomar las medidas pertinentes que permitan darle tranquilidad a la comunidad. Crédito: Alcaldía de Popayán.

Popayán - Cauca

Tras la masacre que cobró la vida de seis personas en la vereda La Meseta de Popayán, la alcaldía municipal ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer y dar con los responsables de los hechos.

Versiones preliminares apuntan a que hombres portando armas de largo y corto alcance ingresaron a una finca del sector abriendo fuego de forma indiscriminada dejando el saldo fatal.

El alcalde encargado local, Víctor Martínez señaló que se realizó un consejo de seguridad para analizar la situación y tomar las medidas pertinentes que permitan darle tranquilidad a la comunidad.

“La Policía y el Ejército llegaron al lugar del crimen y confiamos que con el apoyo de la Fiscalía logren recuperar el orden”, dijo.

Felipe Acosta, secretario de Gobierno de Popayán explicó que espera que el sistema de recompensas de resultados en el menor tiempo posible, como ha ocurrido en otras situaciones.

“Mientras tanto, realizamos puestos de control, acciones operativas y preventivas en el perímetro urbano y rural con el acompañamiento de la Policía y el Ejército para evitar este tipo de eventos que desde todo punto de vista rechazamos”, enfatizó el funcionario.

Por su parte, el coronel Édison Barrientos, jefe del Estado Mayor de la Brigada 29 explicó que se realizaron ejercicios para ingresar al territorio donde se registraron los hechos e indagar quiénes son las víctimas y los responsables del suceso violento.

“Por ahora, continuamos adelantando operaciones militares en la región para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes”, resaltó.

Las autoridades realizaron los actos urgentes y avanzan en la identificación de las víctimas.

Hay preocupación en los habitantes de la ciudad de Popayán por el incremento de los hechos violentos que en las últimas 24 horas han cobrado la vida de ocho personas.

Luego de la masacre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz puntualizó que se hace necesaria una respuesta inmediata de las autoridades civiles, militares y judiciales para proteger a la población y evitar que continúe la expansión de la violencia sobre las comunidades rurales.