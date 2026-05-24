Mesa interinstitucional busca soluciones al conflicto indígena en Silvia, Cauca

Diferentes autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales participaron en la actividad. Crédito: Secretaría de Gobierno del Cauca.

Popayán - Cauca

El Gobierno Nacional, autoridades locales y organismos internacionales como la ONU y la OEA realizaron una mesa oficial de alto nivel en Popayán para buscar y generar alternativas para resolver el conflicto entre los pueblos Misak y Nasa de Silvia, Cauca.

En el espacio se conoció que en las confrontaciones indígenas del pasado 21 de mayo, en el territorio de la Ensillada, se registraron seis muertos y 121 heridos.

Al respecto, la secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán, señaló que el propósito fue “coordinar respuestas institucionales, avanzar en la atención de la situación territorial y generar las condiciones necesarias para fortalecer los escenarios de diálogo”

Al concluir la mesa el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, anunció una hoja de ruta con propuestas y posibilidades que serán puestas en consideración de las autoridades ancestrales buscando frenar las confrontaciones.

“En este espacio se definieron alternativas de acciones específicas en materia de tierras, de esclarecimiento de los hechos, de protección a la niñez, de seguridad, psicosociales y territoriales, que serán puestas a consideración de las autoridades indígenas en el marco de la ruta que ellas definan para la solución del conflicto”, resaltó Rondon.

Entre otras cosas, la mesa reconoció el éxito de misiones humanitarias que permitieron la atención de los lesionados y el intercambio de 40 comuneros que permanecían retenidos desde el día de las confrontaciones.

El viceministro explicó que hay la voluntad de diálogo de las autoridades de Guambía y Pitayó, que, por ahora, suspendieron las hostilidades para priorizar los actos de duelo.

Finalmente, al cierre de la mesa de alto nivel, el viceministro Rondón recalcó que la disposición del presidente Gustavo Petro de reunirse con las autoridades Misak y Nasa para contribuir a la salida pacífica del conflicto.