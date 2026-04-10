Defensoría del Pueblo exigió medidas reales de protección tras masacre en Popayán

Popayán - Cauca

Tras la masacre de seis personas en la zona rural de Popayán la Defensoría del Pueblo lanzó un fuerte llamado a las autoridades para que activen medidas reales de protección ante la creciente violencia en el noroccidente de la ciudad blanca.

“Estas acciones son lamentables y generan terror en el territorio”, dijo la entidad.

El organismo reveló que este tipo de hechos ya habían sido anticipados en la Alerta de Inminencia 04 de 2025, que advertía sobre el alto riesgo que corren estas comunidades por la expansión de estructuras armadas no estatales en el territorio.

Dada la situación, la Defensoría exigió a la justicia celeridad para identificar a los responsables y demandó una presencia institucional que permita “garantizar la seguridad, integridad y los derechos de las comunidades”.

Por ahora, el ente defensor de los Derechos Humanos hace presencia en la zona y hace seguimiento a la respuesta institucional en cumplimiento del su mandato constitucional.

A finales de marzo también en zona rural de Popayán se registró otra masacre con el asesinato de tres personas cuyos cuerpos fueron calcinados.