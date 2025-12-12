Diana Trujillo: la ingeniería colombiana que lidera la misión Artemis y el regreso humano a la Luna

El 18 de febrero de 2021, el Rover Perseverance llegó a Marte después de recorrer millones de kilómetros sin posibilidad de maniobra humana durante el amartizaje. En la transmisión oficial en español, la voz emocionada de Diana Trujillo, ingeniera caleña de la NASA, anunció el éxito de la misión. Sus palabras, cargadas de orgullo, resonaron en la sala de operaciones y entre millones de espectadores que celebraron un hito para la humanidad.

Su historia, sin embargo, había empezado muchos años antes, cuando a los 17 decidió irse de Cali en medio de crisis familiares y violencia en la ciudad. Con apenas 370.000 pesos y sin dominio del inglés, llegó a Miami buscando alternativas de vida.

Allí trabajó como mesera y limpiando casas para costear su educación en el Miami Dade College, donde una profesora reconoció su talento en matemáticas y la animó a estudiar Ciencias del Espacio.

Así fue su llegada a la NASA

Su desempeño académico le valió una beca para estudiar en la Universidad de Florida, donde eligió el programa de Ingeniería Aeroespacial, inspirada por una revista sobre mujeres pioneras en vuelos espaciales. Mientras cursaba los últimos semestres, aplicó sin mucha esperanza a una pasantía en el Centro Goddard de la NASA, que solo tenía 18 cupos entre más de 3.000 postulaciones. Gracias a un amigo que envió el formulario por ella, Trujillo fue seleccionada y abrió la puerta que cambiaría su vida.

Tras graduarse con honores, ingresó al Programa de Pasantes de la NASA y, más adelante, al proyecto Constellation, encargado de diseñar naves para futuras misiones a la Luna y Marte. En esa iniciativa participó en la creación del Rover Curiosity diseñando el sistema que limpia el polvo marciano para permitir análisis de muestras. Ese logro la llevó a dirigir operaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro, donde fabricó los brazos robóticos de los vehículos interplanetarios.

Por eso, ser parte del éxito de Perseverance fue especialmente significativo: además de haber trabajado en su brazo robótico, también se convirtió en la primera persona en narrar en español una misión espacial de la NASA en vivo, acercando la ciencia a miles de latinoamericanos.

Artemis: el reto histórico que hoy lidera

A pesar de sus logros, Trujillo sentía que faltaba algo: ninguna de esas misiones llevaba humanos al espacio profundo. Al ver la convocatoria para la misión Artemis, cuyo objetivo es regresar a la Luna y llevar por primera vez a una mujer, decidió postularse. Fue aceptada y, fiel a su propósito de asumir mayores responsabilidades, buscó un rol de liderazgo.

Así, en 2023 se graduó como directora de vuelo del Centro Espacial Johnson, un cargo que solo han ocupado 108 personas desde los programas Apolo desde 1960. Actualmente, coordina equipos de más de 80 profesionales desplegados en toda la tierra, toma decisiones críticas y responde ante cualquier eventualidad durante las misiones de exploración.

Su lema como directora, “Somos Flight”, representa a todas las personas que han sido parte de su camino y a quienes impulsa desde la Brooke Owens Fellowship, fundación que creó para apoyar a jóvenes latinas y afrodescendientes en la industria aeroespacial. Para Trujillo, ningún logro es individual, es resultado de muchas manos ayudándole a llegar al cielo y más allá.

