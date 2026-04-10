NASA hoy EN VIVO 🔴 Artemis 2 regresa a la Tierra: Hora y amerizaje en DIRECTO aquí

Artemis II, que tuvo como misión, durante 10 días, orbitar la Luna, amerizará en la Tierra y llegará al planeta este viernes, 10 de abril, en lo que sería un nuevo hito astronómico para la humanidad.

Dentro de esta campaña la humanidad rompió un récord de distancia en el espacio exterior, se conoció la cara oculta de la Luna y, además, se sentaron bases parta futuros viajes espaciales con la finalidad de volver a pisar ese satélite y llegar a Marte.

En Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber sobre el regreso de Artemis II. Siga todos los detalles EN VIVO aquí.

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¿A qué hora en Colombia llega Artemis II a la Tierra?

Según la página web de la NASA, la transmisión de la llegada de los astronautas de Artemis II a la Tierra iniciará a las 5:30 de la tarde, hora Colombia.

Así mismo, la misión, si todo sale bien, estaría amerizando en la Tierra a las 7:07 de la noche, hora Colombia.

Cabe recordar que se dice amerizar porque los astronautas no llegarán a tierra firme, sino que llegarán al Océano Pacífico.

Allí los estará esperando una comisión de la NASA y las fuerzas navales de Estados Unidos, quienes los ayudarán a salir de la cápsula Orión y los revisarán. Dos horas después, otorgarán una rueda de prensa.

Tripulación de Artemis II. Foto: NASA. Ampliar Tripulación de Artemis II. Foto: NASA. Cerrar

¿Cómo ver EN VIVO el regreso de Artemis II a la Tierra?

Puede ver EN VIVO la llegada de Artemis II a la Tierra por medio de este video de la NASA.

Además, en la misma página web de esa entidad usted puede seguir el conteo regresivo del regreso: haga clic aquí: https://plus.nasa.gov/scheduled-video/nasas-artemis-ii-crew-comes-home-official-broadcast/

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Adicionalmente, puede seguir aquí en Caracol Radio el minuto a minuto del regreso de Artemis II con todos los detalles de la NASA y las demás autoridades.

La NASA reveló la razón de por qué se llamó Artemis II a esta misión

Pues la razón va más allá de la ciencia, que es lo que se piensa al tratarse de una misión para ir al espacio. El motivo es mitológico.

Todo se remonta a cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tomó la decisión de llamar Apolo a la misión que llevó, en su momento, al humano a pisar la Luna pro pimera vez en la historia de la mano del astronauta Neil Amstrong.

Así, la entidad recurrió a la mitología para usarla en sus misiones: Apolo, en la mitología Griega es hijo de Zeus y, además, dios del sol . Como la misión de Apolo era llegar a la Luna, y la misión de Artemis tiene aristas similares, la NASA tomó la decisión de tomar ese nombre para su más reciente campaña por un tema de emparentamiento.

Y es aquí en donde está la curiosidad: ¿por qué Artemis? Porque en la mitología griega ella la hermana gemela de Apolo. Ambas misiones tenían fines similares, así que la NASA decidió llamar a ambas por los nombres de dos dioses griegos que en la historia fueron hermanos .

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Y es que la misma NASA lo reveló en su página web.

“El programa Apolo recibió su nombre del dios griego del Sol. En la mitología griega, Apolo tiene una hermana gemela llamada Artemisa, la diosa griega de la Luna”, escribieron.

Siga el minuto a minuto EN VIVO de la llegada y el amerizaje de Artemis II a la Tierra: