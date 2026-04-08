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De la orina al agua potable: Ingeniera colombiana de la NASA detalla sistema ECLSS en misiones

Sara Rengifo, ingeniera colombiana del Centro Espacial Marshall de la NASA, se destaca por su labor fundamental para el desarrollo de misiones tripuladas, como la de Artemis II. La antioqueña lidera el proyecto del Sistema de Soporte Vital y Control de Ambiente (ECLSS), una tecnología crucial para la supervivencia de los astronautas en el espacio.

El sistema ECLSS, según explicó la ingeniera, es el encargado de todo el sostenimiento del ambiente para mantener a los astronautas con vida. Opera normalmente en la Estación Espacial Internacional y su función principal es proveer aire, limpiar el CO2 y convertirlo nuevamente en oxígeno.

Reciclaje de la orina para transformarla en agua potable

De acuerdo con Rengifo, una de sus capacidades más sorprendentes es el reciclaje de la orina, de la cual se extraen componentes como oxígeno e hidrógeno, y se transforma en agua potable. Este oxígeno reciclado se inyecta de nuevo en la cabina.

La cápsula de Orión, vehículo de la misión Artemis II, tiene un espacio interior comparable a dos carros de capacidad de tres sillas. Dentro de este espacio reducido, el sistema ECLSS juega un papel vital para tomar el aire, el sudor y cualquier humedad presente en la cabina, limpiarla e inyectar oxígeno puro para que los astronautas respiren aire limpio.

Ante la pregunta sobre las consecuencias de una falla en el ECLSS, la ingeniera Rengifo enfatizó que “ECLSS no se puede dañar”.

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