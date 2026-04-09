Huila proyecta alta ocupación hotelera para las festividades de San Pedro

Neiva

El cuarto mes de 2026 inicia con expectativas positivas para el sector hotelero del Huila, impulsadas por la reciente temporada de Semana Santa. De acuerdo con el balance entregado por el gremio, la ocupación promedio departamental alcanzó el 42 %, una cifra que, aunque favorable, se ubicó dos puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2025.

Municipios como San Agustín y Villavieja se consolidaron como los principales motores de ocupación, gracias a atractivos turísticos como el Parque Arqueológico y el desierto de la Tatacoa. Entre tanto, Neiva reportó una ocupación del 36 %, lo que reafirma su perfil como destino orientado principalmente a eventos corporativos.

Pese a la leve disminución frente al año anterior, el comportamiento del sector es considerado positivo. Sin embargo, desde el gremio hotelero se advierte sobre el crecimiento en la oferta de alojamiento, lo que podría estar incidiendo en la distribución de la demanda. Se espera que el Registro Nacional de Turismo entregue cifras actualizadas para determinar cuántos nuevos establecimientos entraron en operación.

Para Joan Rodríguez, de Cotelco-Huila, comento que “de cara a las festividades de San Pedro, las expectativas son altas, especialmente en Neiva y municipios cercanos como Villavieja, Rivera y Campoalegre. Se proyecta una ocupación superior al 98 %, lo que convertiría esta temporada en una de las más dinámicas del año para el turismo regional”.

No obstante, el sector también hace un llamado a las autoridades para fortalecer los controles frente a la informalidad. Se ha identificado un aumento en la oferta de alojamientos no registrados, especialmente en viviendas y fincas turísticas promocionadas en redes sociales, lo que representa riesgos en materia de seguridad y competencia desleal frente a los establecimientos legalmente constituidos.