Festival del Dulce y Comida Típica 2026 rompió récords con recaudos superiores a los $694 millones

El balance de cierre del XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera, Fiestas y Festivales Comunitarios 2026 deja cifras sin precedentes que ratifican el respaldo de la ciudadanía y el éxito de la gestión administrativa. En su cierre, el festival logró un acumulado de $694.996.500, superando de manera absoluta los $316.951.425 recaudados durante los nueve días de la temporada 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este crecimiento del 119,27% evidencia un desempeño histórico que se traduce en mayor bienestar para las matronas, hacedores y portadores de tradición que participaron en los puntos del Centro Histórico y los festivales comunitarios. La estrategia de dignificación y visibilización de este patrimonio inmaterial ha permitido que, en un tiempo récord, la economía popular asociada a la Semana Santa florezca con una fuerza renovada.

Sobre este balance positivo, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó el compromiso de los cartageneros con sus raíces. “Estas cifras son el reflejo de una ciudad que se siente orgullosa de su identidad y que apoya decididamente a su gente. Haber superado en solo todo lo logrado el año pasado nos demuestra que, cuando organizamos festivales con rigor y amor por lo nuestro, el resultado es prosperidad para nuestras matronas y alegría para las familias. Cartagena sigue demostrando que es el escenario más importante de la cultura en el país”, expresó el mandatario.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó la eficiencia en la ejecución y el impacto en los hogares de las portadoras de tradición. “Cerrar esta edición con un crecimiento superior al 119,27% frente al total del año anterior es una noticia que nos llena de orgullo, pero lo más importante es saber que ese recurso llega directamente al bolsillo de quienes custodian nuestro saber ancestral. Este festival no solo rompió récords en ventas, sino que fortaleció el tejido social en los barrios y dignificó el oficio de nuestras maestras del dulce, asegurando que nuestra herencia siga más viva que nunca”, afirmó la funcionaria.

El festival, que este año incluyó por primera vez un fuerte componente académico y una integración especial de las portadoras del Portal de los Dulces y mujeres de ascendencia palenquera, cierra sus puertas con la satisfacción del deber cumplido. La masiva asistencia a la Plaza de los Coches, se complementó con una oferta diversa que incluyó artesanías y la participación de artistas plásticos locales. Así mismo, el éxito de las agendas en barrios como Olaya Herrera, Alcibia y Santa Rita, junto a las actividades lúdicas que las bibliotecas llevaron para el disfrute de los niños, confirman que la tradición cartagenera atraviesa su mejor momento.

La Alcaldía Mayor y el IPCC agradecen a propios y visitantes por hacer de esta versión 2026 una temporada histórica, donde el sabor y la identidad fueron los grandes protagonistas.