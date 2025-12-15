¡Increíble! J Balvin anuncia gira por Colombia: ¿Qué ciudades están en la lista? Precios y boletería

Luego de las aclamadas y poderosas presentaciones del 29 de noviembre en Medellín y del 13 de diciembre en Bogotá, Ciudad Primavera (el ambicioso show de J Balvin) trasciende para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia entre marzo, abril y mayo de 2026.

Lea también: J Balvin hizo historia en Medellín: siete horas de música y más de 25 invitados en Atanasio Girardot

La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento, llegará en su formato original en 360 grados a 5 de las 6 ciudades nuevas anunciadas. La esencia se mantiene intacta: entregarle flores a sus fanáticos, a cada ciudad y a Colombia. Con ese espíritu, J Balvin construyó el universo de Ciudad Primavera, un mundo donde los sueños florecen y el agradecimiento es la fuerza que mueve cada elemento que lo compone.

Reconocido por Billboard como el artista colombiano más importante del siglo XXI, J Balvin llevará esta experiencia transformadora a lo largo del territorio nacional en 2026.

Fechas de J Balvin en Colombia:

21 de marzo en Cali , Estadio Olímpico Pascual Guerrero

, Estadio Olímpico Pascual Guerrero 11 de abril en Cúcuta , Estadio General Santander

, Estadio General Santander 18 de abril en Bucaramanga , Estadio Departamental Américo Montanini

, Estadio Departamental Américo Montanini 1 de mayo en Barranquilla , Estadio Romelio Martínez

, Estadio Romelio Martínez 2 de mayo en Valledupar , Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)

, Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato) 9 de mayo en Cartagena, Estadio Olímpico Jaime Morón León

El anuncio oficial fue realizado por el artista paisa a través de sus redes sociales, acompañado de un video que reúne momentos clave de los shows ya vividos y que funciona como un abrebocas de lo que el público podrá experimentar en el resto del país.

Por su parte la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, anunciará el show que hará parte del prestigioso festival, el cual tendrá un escenario de la gira adaptado para cumplir con los estándares del Festival.

Más información: Concierto de J Balvin dejaría una derrama económica de 3,2 millones de dólares en Medellín

Boletería:

La boletería estará disponible a través de Tu Boleta, con preventa exclusiva para clientes Bancolombia que empieza el viernes 19 de diciembre a las 10:00 am, (todas las fechas excepto Valledupar).

También puede ingresar a la página oficial de J Balvin donde podrá hacer un preregistro tanto para estas fechas como en otros países: https://jbalvin.com/es/pages/tours

J Balvin da un concierto de más de cinco horas en Bogotá:

Recientemente ha sido tendencia en redes sociales todos los videos del concierto que dio el artista paisa en la capital colombiana. Con lleno total el Estadio El Campín se llenó de flores para recibir a J Balvin y a sus 17 invitados musicales que se encargaron de darle una noche llena de música a los asistentes al concierto.

Por más de 5 horas, el artista compartió escenario con Dragon y Caballero, Blindaje 10, Jiggy Drama, Reykon, Jory, Nio García, Zio, De la Guetto, J Quiles, Lenny Tavarez, Arcángel, Cosculluela, Nicky Jam, Feid y Ed Sheeran quien fue la gran sorpresa de la noche.

Adicionalmente, J Balvin le dio inicio a su gira con un gran concierto en Medellín donde cantó por más de siete horas consecutivas.

Por esta razón, el anuncio de más fechas en Colombia se vuelve motivo de expectativa para todos los seguidores y fanáticos del artista.