Festival del Dulce habría alcanzado ventas que superarían los $1.000 millones en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería informó que el Festival del Dulce se consolidó como uno de los principales motores de dinamización y recuperación económica de la ciudad durante la Semana Santa, luego de la emergencia generada por las inundaciones.

Según la administración municipal, “el festival alcanzó ventas totales por $1.163.376.400, lo que representa un crecimiento del 9,2% frente a 2025, cuando se registraron $1.055.886.300”.

Más información Más de un millón de litros de agua potable se han destinado para familias damnificadas en Córdoba

“Un dato especialmente significativo es que 26 emprendedores damnificados por la emergencia lograron generar ventas por $225.074.500 dentro del festival. De este total, 17 dulceros alcanzaron $59.385.000, 6 emprendimientos de alimentos y bebidas $150.925.500 y 3 artesanos $14.764.000, evidenciando el impacto real del evento como plataforma de reactivación económica para las familias afectadas por las inundaciones”, agregó.

De acuerdo con lo establecido, el festival habría recibido 30.050 visitantes, “lo que representa un incremento del 3,5% frente a 2025, consolidándose como uno de los principales atractivos de la Semana Santa en la ciudad”.

Generación de empleo:

El impacto también se habría reflejado en la generación de empleo. En ese sentido, las autoridades municipales resaltaron que “alrededor de 520 empleos directos en la operación de stands y producción de dulces, 500 empleos indirectos en la cadena de suministro y comercialización, y cerca de 350 empleos adicionales asociados a la agenda cultural y artística del evento”.

Tras lo expuesto, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, dijo que “detrás de cada dulce, de cada artesanía, hay historias de esfuerzo y superación. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo estos espacios que impulsan el emprendimiento, dinamizan la economía y posicionan a Montería como una ciudad que cree en lo suyo y que le apuesta al desarrollo con identidad”.

El evento empezó el 29 de marzo y finalizó el 6 de abril en el parque Simón Bolívar de la capital de Córdoba, donde nuevamente la cultura se impuso con lo mejor de la gastronomía monteriana través de dulces típicos como el mongo - mongo, ñame, coco, leche y otros.

Festival del Dulce habría alcanzado ventas que superarían los $1.000 millones en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería. Ampliar Festival del Dulce habría alcanzado ventas que superarían los $1.000 millones en Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería. Cerrar