La selección Colombia Sub-17 hace cuentas: ¿que necesita para clasificar al Mundial?

La derrota 2-0 frente a Uruguay cambió por completo el panorama de la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano. Lo que parecía un camino encaminado tras el triunfo ante Chile terminó convirtiéndose en un cierre lleno de incertidumbre, en el que el equipo nacional no solo depende de sí mismo, sino también de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

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Con Ecuador liderando con 7 puntos, Uruguay con 5 y Colombia junto a Chile con 4 unidades, la tabla del Grupo A deja a la Tricolor en una incómoda cuarta posición. Esto obliga al equipo a salir a buscar la victoria ante Paraguay en la última jornada, pero también a estar atento a lo que suceda entre Chile y Ecuador, un duelo que será determinante en la definición.

El contexto del torneo hace aún más exigente el escenario. El Sudamericano Sub-17 otorga siete cupos al Mundial de la categoría: los dos primeros de cada grupo clasifican directamente y avanzan a semifinales, mientras que los equipos que terminen terceros y cuartos deben disputar una fase de repechaje para pelear por los otros tres boletos restantes. Esto convierte la pelea por el segundo lugar en el objetivo principal, ya que evita un camino más largo y riesgoso.

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El mejor escenario para la selección:

En el mejor de los casos, Colombia debe ganar su partido y esperar que Chile no sume de a tres frente a Ecuador. Si ese resultado se da, la Tricolor alcanzaría los 7 puntos y escalaría al segundo lugar del grupo , asegurando su clasificación directa al Mundial sin necesidad de depender de otras instancias. Este es el escenario más favorable y el único que le permite al equipo avanzar con tranquilidad.

Con la victoria de Colombianos y Chilenos:

Sin embargo, si tanto Colombia como Chile logran ganar sus respectivos compromisos, la definición se trasladará a la diferencia de gol . En ese caso, el equipo colombiano estaría obligado no solo a sumar, sino a hacerlo con una ventaja amplia que le permita superar a los chilenos en ese ítem. De no conseguirlo, quedaría en la tercera posición y tendría que disputar el repechaje ante selecciones del otro grupo, en este caso las más probables serían la selección Venezolana y la Boliviana, en duelos de eliminación directa que aumentan el riesgo de quedar fuera.

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¿Qué pasaría si Colombia pierde su partido?

El panorama más crítico aparece si Colombia no logra imponerse ante Paraguay. Una derrota la dejaría sin opciones, ya que sería superada en la tabla y caería al quinto lugar del grupo , quedando eliminada sin siquiera la posibilidad de pelear un cupo por la vía del repechaje. Por eso, el margen de error es inexistente y la obligación es clara.

Así, la Selección Colombia Sub-17 afrontará su último partido con la presión de ganar y convencer, sabiendo que su futuro en el torneo y el sueño mundialista dependen tanto de su rendimiento como de un resultado ajeno. La calculadora está sobre la mesa, pero todo empieza por hacer la tarea propia.