Colombia pierde con Uruguay y así queda en la tabla de posiciones del Grupo A en Sudamericano Sub-17 / FCF

¡Amarga jornada para la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17! Este jueves 9 de abril, el cuadro nacional cayó por 0-2 con Uruguay y complicó seriamente sus aspiraciones de clasificación directa a la Copa del Mundo.

Le puede interesar: Así le fue a los colombianos en los cuartos de final ida de Europa League y Conference League

La Tricolor sufrió por cuenta de la pelota quieta, daado que ambas anotaciones llegaron con espectaculares tiros libres de Thiago Brizuela.

El primero se produjo recién a los 9 minutos con una infracción tirada al sector izquierdo en el que Luigi Ortíz se vio seriamente comprometido, pues estiró los brazos intentando despejar, pero le terminó errando al balón. El definitivo llegó al 63′ con un remate rasante desde el borde del área que se coló contra el palo de Ortíz.

Lea tambiéna acá: Steven Gerrard desea el regreso de Luis Díaz y el fichaje de Michael Olise para Liverpool

Y por si lo anterior no fuese suficiente, tanto Álex Gómez como Dilan Bonilla sufrieron lesiones que les impidieron seguir jugando con normalidad. Habrá que esperar si podrán jugar en la siguiente y última jornada del campeonato juvenil.

Tabla de posiciones del Grupo A en Sudamericano Sub-17

Pos. Selección Puntos Dif. Partidos 1. Ecuador 7 +2 3 2. Uruguay 5 +1 4 3. Colombia 4 -1 3 4. Paraguay* 1 -1 2 5. Chile* 1 -1 2

*Chile y Paraguay tienen pendiente su duelo válido por la cuarta fecha del Grupo A en el Sudamericano Sub-17. De haber un ganador en dicho encuentro, Colombia pasará a la cuarta posición.

Es preciso recordar que los dos primeros clasificados de la tabla de posiciones accederán directamente al Mundial Sub-17, mientras que los terceros y cuartos del Grupo A y B tendrán que disputar unos play-offs para definir los tres cupos restantes.

Así pues, Colombia deberá derrotar a la local Paraguay este mismo domingo 12 de abril para soñar con el tiquete a la Copa del Mundo.

Entérese de: Richard Ríos podría cambiar de equipo: interés desde la liga italiana