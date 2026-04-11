¿A qué hora se juega Medellín vs Nacional hoy? Prográmese acá con el partido de la Liga Colombiana

Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizan una nueva edición del Clásico Paisa por la Liga Colombiana, en un duelo con realidades muy distintas para ambos equipos.

El DIM llega presionado por los resultados recientes y por la necesidad de sumar para seguir con vida en la pelea por los cuadrangulares. El Poderoso ha tenido que alternar su participación entre el torneo local y la Copa Libertadores, sin encontrar la regularidad esperada. En sus dos compromisos más recientes empató 1-1, primero ante Estudiantes de La Plata en el debut internacional y luego frente a Once Caldas en liga. Actualmente, se ubica en la posición 14 con 17 puntos: ganó 4, empató 5 y perdió 5, a cinco unidades del grupo de los ocho.

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Por su parte, Atlético Nacional vive un presente mucho más sólido. El Verdolaga ya aseguró su lugar en los cuadrangulares semifinales tras vencer 2-1 a Jaguares en la jornada anterior, convirtiéndose en el primer clasificado. Este panorama le permite afrontar el clásico con mayor tranquilidad, aunque sin perder la importancia de un partido de alto nivel y rivalidad.

Para el DIM, este compromiso puede ser determinante en sus aspiraciones. Una derrota o un nuevo empate lo dejaría muy comprometido en la tabla, lo que incluso podría llevar al equipo a enfocarse completamente en su participación internacional.

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¿A que hora juega se juega el clásico Paisa?

Medellín y Nacional, se enfrentan hoy Sábado 11 de abril en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:20 p.m. Usted podrá seguir los detalles del partido el minuto a minuto y la transmisión EN VIVO en la página web de Caracol Deportes.