Fecha y hora del partido Millonarios vs Santa Fe, Liga colombiana fecha 16

Millonarios y Independiente Santa Fe protagonizan una nueva edición del clásico capitalino en la jornada 16 de la Liga Colombiana, en un duelo marcado por las dudas en el rendimiento de ambos equipos.

Millonarios llega ubicado en la casilla 10 con 21 puntos y una diferencia de gol de +8, obligado a sumar para no perder terreno en la lucha por los cuadrangulares. El conjunto Embajador atraviesa un momento irregular, ya que acumula tres partidos sin ganar, con un nivel colectivo e individual por debajo de lo esperado.

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En los últimos partidos ha registrado dos derrotas recientes frente a Jaguares en Montería y ante O’Higgins en Chile, lo que aumenta la presión de cara a este compromiso, considerando que el octavo lugar está a solo un punto.

Por su parte, Santa Fe ocupa la posición 13 con 19 unidades y una diferencia de gol de -1, también necesitado de una victoria para reengancharse en la pelea. El equipo Cardenal comparte una racha negativa de tres partidos sin ganar y ha mostrado falencias claras, especialmente en el frente de ataque, donde le ha costado generar opciones. A esto se suma la fragilidad defensiva, reflejada en los 19 goles recibidos en el campeonato.

Este será el clásico capitalino número 325 en la historia, con una superioridad de Millonarios en el historial: 130 victorias para los azules, 86 para Santa Fe y 108 empates. Más allá de los números, el contexto actual convierte este partido en una final anticipada para ambos equipos, que necesitan ganar para mantenerse con vida en la lucha por un lugar en los cuadrangulares.

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¿A que hora juega se juega el clásico capitalino?

Millonarios y Santa Fe se enfrentan el domingo 12 de abril en el estadio El Campín a partir de las 2:00 p.m. Usted podrá seguir los detalles del partido, el minuto a minuto y la transmisión EN VIVO en la página web de Caracol Deportes.