Nuevo ataque cruzado con drones entre Rusia y Ucrania deja varios muertos y heridos

Los ataques entre Ucrania y Rusia en la madrugada del domingo dejaron al menos 12 muertos, en plena ofensiva cruzada con drones y misiles que golpearon infraestructuras civiles en ambos lados del frente.

En un clima de estancamiento, los dos países en guerra han intensificado considerablemente los ataques de largo alcance, llevando al menos en Ucrania el número de víctimas civiles a su nivel más alto desde los primeros meses de la guerra lanzada por Moscú en 2022.

En Rusia, una oleada de drones ucranianos mató a cinco personas en una zona residencial de la región de Rostov, en el sur del país, según informó el gobernador regional Yuri Slusar. Otras dos personas murieron en las regiones de Bélgorod y Moscú.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, describió el ataque como “uno de los más masivos con drones en la memoria reciente”.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 822 drones en todo el país durante la noche.

En Ucrania, una andanada de drones y misiles rusos mató a dos personas e hirió a 14 en la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski.

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La planta, de uno de los mayores productores de acero de Ucrania, informó que detuvo parcialmente sus operaciones después de que el ataque dañara sus principales instalaciones de producción.

Los ataques también alcanzaron otras regiones, matando a dos personas en la región suroriental de Zaporiyia y a una en la región fronteriza de Sumi.

En Kiev, el bombardeo alcanzó un popular mercado de libros al aire libre en Pochaina, conocido como un lugar donde encontrar volúmenes raros y de anticuario.

En una publicación en redes sociales sobre el ataque nocturno, Zelenski afirmó que “allá donde los rusos pueden alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”.

En la última semana, dijo, las ciudades ucranianas han sido castigadas con “más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles”, mientras volvió a pedir a los aliados que proporcionen más defensa antiaérea.