La líder opositora de Taiwán defiende acercamiento a China como vía para evitar una guerra

En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Cheng instó a las fuerzas políticas taiwanesas a situar las relaciones a través del estrecho por encima de la competición partidista y a trabajar de forma conjunta para evitar una escalada.

“Esto debería estar por encima de ese nivel”, señaló la presidenta del Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición en Taiwán, quien pidió no utilizar las relaciones con China como herramienta de confrontación partidista.

No obstante, la dirigente también reconoció abiertamente el peso político del acercamiento a Pekín, al afirmar que el estado de las relaciones entre ambas partes “se convertirá en un tema importante en las elecciones” y que sus efectos “se traducirán en votos”.

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Cheng defendió que el KMT debe asumir un papel activo en la gestión de los vínculos con China y recalcó que su formación no puede “eludir su responsabilidad” en la búsqueda de una salida a las tensiones actuales, tras años de deterioro de los contactos oficiales.

En este sentido, la líder opositora abogó por retomar los canales de diálogo y avanzar hacia un marco estable de relaciones, con el objetivo de “eliminar la incertidumbre” y garantizar un futuro “pacífico y estable” en el estrecho de Taiwán.

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Cheng también planteó la necesidad de construir a largo plazo un “marco de paz” que permita institucionalizar los intercambios entre ambas partes y evite retrocesos en los avances que puedan lograrse.

A su juicio, ese proceso requerirá continuidad política y un esfuerzo sostenido, que, según sugirió, podría verse facilitado si el KMT regresa al poder.

La política isleña destacó asimismo la disposición mostrada por Pekín durante el encuentro y señaló que el presidente chino trasladó mensajes “positivos” sobre la posibilidad de ampliar los contactos y atender las demandas planteadas por la delegación taiwanesa.

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El encuentro entre Cheng y Xi, el primero entre dirigentes del Partido Comunista chino y el KMT en casi una década, se produce en un contexto sensible, marcado por la creciente presión militar de China sobre la isla, que considera como “parte inalienable” de su territorio.

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