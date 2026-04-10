Muere exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi después de ser herido la semana pasada

La televisión iraní PressTV informó del deceso del jefe de la diplomacia iraní entre 1997 y 2005, de 81 años y que encabezaba el Consejo de Política Exterior de Irán. Además, era actualmente miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado.

De acuerdo con el New York Times, que cita fuentes iraníes, había estado supervisando las conversaciones con Pakistán para unas potenciales negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

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Tras su muerte se han producido las primeras reacciones entre ellas las del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, que con la muerte de Kharazi “el mundo ha perdido a un diplomático excepcional” y él ha perdido a un amigo, un hombre que fue un erudito y de una “calidez genuina”, dijo.

La tregua anunciada en la noche del martes, hora de Estados Unidos, madrugada del pasado miércoles, se ha mantenido en las últimas horas y no se han producido más ataques contra el país persa.

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El jefe de la Organización de Medicina Forense de Irán, Abás Masjedi Arani, elevó este jueves a más de 3.000 los muertos en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Estados Unidos e Israel bombardearon a diario instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades en Irán, que respondió con ataques a intereses estadounidenses en la región, países vecinos y con el cierre del estrecho de Ormuz, que ha tenido consecuencias en la economía global.

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