Gobierno Petro alista presupuesto 2027 y revisará proyecto del Canal del Dique

Presidente Gustavo Petro en el diálogo. Foto: tomada de la cuenta de X del mandatario.

Durante su visita a Puerto Colombia, Atlántico, el presidente Gustavo Petro, junto con varios de sus ministros, lideró en Puerto Colombia un encuentro de diálogo con la comunidad negra, afrocolombiana y palenquera del Caribe colombiano.

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El espacio fue una conversación directa entre comunidades y entidades del alto Gobierno, entre ellos el ministro Armando Benedetti.

Se abordaron temas como Canal del Dique, Presupuesto General de la Nación, decretos, tierras, economías propias, soberanía alimentaria, acceso a vivienda digna para comunidades étnicas, conectividad y acceso digital en territorios afro.

Durante su intervención, el presidente Petro se refirió al proyecto del Canal del Dique, asegurando que la obra busca desviar las aguas contaminadas del río Magdalena hacia las costas de San Onofre, donde residen comunidades negras, mientras que la bahía de Cartagena, habitada por personas y empresas, sería limpiada.

Esta disparidad en el tratamiento de las aguas y sus destinos es lo que el presidente calificó como “racismo”.

“Yo dije que a ese proyecto no le meto mientras no lo cambien, y si hay que volver a licitar, hay que volver a licitar”, dijo el mandatario.

Presupuesto

En su visita, Petro también enfatizó en que el Presupuesto General de la Nación del año entrante, el cual aún puede modificar antes de que el nuevo Congreso adquiera competencias en agosto, no debe ser un simple borrador elaborado apresuradamente por técnicos.

Su visión es que el presupuesto debe reflejar el proyecto político del plan de desarrollo del “Gobierno del cambio” hasta el año 2027, y no solo hasta el 2026.

“El presupuesto no puede ser un borrador hecho por técnicos a la carrera, porque el presupuesto tiene que ser lo que el proyecto político del plan de desarrollo “Gobierno del Cambio establece hasta su final que es el año 2027”.

Decreto Línea Negra

También insistió en que buscará destrabar el proceso jurídico y social que rodea el decreto de la Línea Negra, con el objetivo de expedir una nueva normativa que cumpla con los requisitos legales de consulta previa.

Su intención es lograr acuerdos formales tanto con los pueblos indígenas como con las comunidades afrodescendientes que habitan zonas cercanas en la Sierra Nevada de Santa Marta, evitando así nuevos conflictos judiciales.

El encuentro con el jefe de Estado estuvo antecedido de seis mesas intersectoriales, donde los delegados de los ministerios de Interior, Agricultura, TIC, Minas y Energía, Vivienda y Cultura, junto a representantes de la comunidad, definieron los compromisos y acuerdos que se llevaron a la plenaria liderada por el presidente Petro.