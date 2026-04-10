Oficina de Pasaportes del Valle retoma atención tras caída del sistema SITAC

Oficina de pasaportes en Cali / Foto: Gobernación del Valle

Luego de tres días de fallas en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) de la Cancillería, plataforma que permite gestionar trámites consulares como el pasaporte, este viernes fue restablecida la atención en la Oficina en Cali, Valle del Cauca.

Desde la Gobernación indicaron que la atención está priorizando a los ciudadanos con citas represadas entre martes y jueves. Estas personas han sido reagendadas entre viernes, sábado y lunes.

Durante la contingencia a nivel nacional, en la sede del Valle del Cauca se alcanzaron a represar cerca de 3.600 citas. Este punto de atención no solo recibe usuarios de la región, sino también de otros departamentos.

Para sábado 11 de abril, la Oficina de Pasaportes atenderá en jornada continua desde las 7:20 a.m. hasta las 4:00 p.m., como parte del plan de contingencia para normalizar el servicio.

No obstante, las autoridades departamentales indicaron que persisten algunas restricciones en el sistema que impiden, por ahora, la atención a ciudadanos con cédulas extemporáneas y personas nacionalizadas.

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