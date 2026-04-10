Asesinan a expolicía en el Valle del Cauca durante presunto caso de hurto
El crimen estaría relacionado con el robo de su arma de dotación mientras trabajaba como escolta
Un hombre de 64 años fue asesinado a disparos en el municipio de Florida, en el oriente del Valle del Cauca, en medio de un presunto caso de hurto.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptada por otro hombre, también en moto, quien lo intimidó con un arma de fuego para exigirle la entrega de su arma de dotación.
Según las autoridades, al descender del vehículo, el hombre recibió tres impactos por arma de fuego.
“El agresor lo despojó del revólver e intentó huir en la motocicleta, pero esta no encendió, por lo que escapó a pie hacia los cañaduzales de la zona”, señala el informe policial.
La víctima fue identificada como Álvaro Vázquez Ramírez, pensionado de la Policía Nacional, quien desde hacía aproximadamente dos meses trabajaba como escolta de un vehículo transportador de alimentos.
El ataque ocurrió en el barrio Villa Nancy, sobre la calle 17 con carrera 17. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.
Escuche Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...