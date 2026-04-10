A gremios y autoridades en el Valle del Cauca les preocupa perder competitividad ante alza de arance

Los gremios económicos del Valle del Cauca manifestaron su preocupación ante el anuncio del gobierno ecuatoriano de aumentar el valor de la tasa de seguridad para las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo al 100%.

Juan Manuel San Clemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, dijo que este arancel afecta de manera directa la relación comercial entre el departamento y Ecuador, ya que el vecino país es el segundo socio comercial. Por ejemplo, en el 2025 se exportaron cerca de 350 millones de dólares.

“Sectores como los medicamentos, conductores eléctricos, confitería, atún, productos de cuidado personal y muy importante, azúcar se ven afectados de manera directa”, indicó Sanclemente.

Igualmente, impacta el empleo, el sector productivo, la inversión y la estabilidad empresarial.

El gremio y las autoridades hacen un llamado al Gobierno nacional para fortalecer la relación diplomática con Ecuador y buscar el beneficio de la empresa colombiana, especialmente de las pequeñas y medianas y por ende del trabajador.

En este sentido la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro advirtió que el alza de los aranceles golpea la competitividad del Valle y se unió en pedirle al Gobierno nacional acudir a la diplomacia para evitar un daño sin precedentes a la economía.

“Aquí no podemos pelear, aquí tenemos que ser diplomáticos. Las vías son el diálogo, el poder lograr llegar a acuerdos. Y eso siempre ha existido. Necesitamos que eso se haga en nuestro gobierno”, dice la gobernadora del Valle.

Señaló Toro que desde que Ecuador aumentó de cero a 50% los aranceles hay un impacto negativo “Ecuador es nuestro segundo socio comercial. De aquí del Valle del Cauca el 70% de las exportaciones que hacemos, lo hacemos hasta por vía terrestre llegando a Ecuador. Y eso, por supuesto, va a generar unos resultados muy dañinos para las empresas porque va a encarecer las ventas, también para los consumidores va a ser difícil”, precisó la mandataria.

Según la gobernación del Valle se ha venido trabajando en la internacionalización del departamento y la canasta exportadora buscando un crecimiento económico y este tipo de decisiones pone en riesgo los avances.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali María del Mar Palau, dijo que en el Valle del Cauca hay 450 empresas que exportan a Ecuador y que generan más de 370 millones de dólares en ventas. Invitó a los empresarios a no tener miedo al cambio de reglas y a consultar modelos de internacionalización a otros países como Estados Unido.

“Hoy queremos decirles a todos nuestros empresarios protagonistas del progreso de la región del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano que no le tengan miedo al cambio de las reglas de juego, porque en la Cámara de Comercio de Cali tenemos más de 50 soluciones para hacer modelos de internacionalización efectivos a distintos mercados”, propuso Palau.