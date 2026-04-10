Cali busca descongestionar patios de vehículos inmovilizados

La secretaría aclaró que la medida no aplicará para el pago de multas por infracciones. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Con el objetivo de descongestionar los patios oficiales de Cali, donde permanecen vehículos inmovilizados por distintas infracciones, la Alcaldía radicó ante el Concejo Distrital un proyecto de acuerdo que propone alivios económicos para los propietarios.

La iniciativa establece descuentos entre el 60 % y el 70 % en las deudas acumuladas por concepto de parqueadero, lo que permitirá que los dueños de motocicletas y automóviles que llevan años en estos espacios puedan recuperarlos.

“Hoy en día tenemos más de 30 mil vehículos en los patios. Con esto se beneficiarán muchos caleños, propietarios de motocicletas y automóviles que desde 2024 hacia atrás tienen sus vehículos en los patios y no los han podido retirar”, señaló Sergio Moncayo, secretario de Movilidad

El beneficio estará disponible por un periodo limitado de tres meses, durante el cual los ciudadanos deberán pagar la deuda o suscribir acuerdos de pago para poder retirar sus vehículos.

La propuesta también contempla la opción de chatarrización para quienes no deseen recuperar sus automotores, como una alternativa para liberar espacio en los patios. Desde la secretaría aclararan que la medida no aplicará para el pago de multas por infracciones.