JEP verifica cumplimiento de alias ‘Yako’ señalado de participar en asesinato de Miguel Uribe

Bogotá

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un proceso para verificar el cumplimento con esta justicia de Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’ quien es señalado por las autoridades de hacer parte de la Segunda Marquetalia y de participar en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Esta decisión se tomó a partir de la información conocida públicamente el 21 de marzo según la cual la Fiscalía habría emitido una orden de captura en su contra.

Con el inicio de este proceso la JEP busca esclarecer la situación real del compareciente y su régimen de condicionalidad al estar acogido a esta justicia porque firmó el Acuerdo de Paz. Como parte de esta investigación se pedirá información a distintas entidades del Estado para establecer si cometió crímenes después del 1 de diciembre de 2016 posterior al proceso de paz.

Órdenes impartidas por la JEP

A la Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de la JEP, por ejemplo, le solicitó un informe sobre los procesos penales en curso contra Téllez Álvarez.

Asimismo, solicitará a la Fiscalía que brinde información sobre las investigaciones que adelanta en su contra, incluyendo si está vinculado a delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 y si estos guardan relación con organizaciones criminales o grupos armados.

Al Ministerio de Defensa le pidió reportes sobre si ha sido identificado como integrante de algún grupo armado organizado u otra estructura de carácter ilegal.

De igual forma, la JEP solicitó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización información sobre las últimas fechas en las que se tiene registro de su participación en programas o proyectos de reincorporación, así como su estado actual en dicha entidad.

Régimen de condicionalidad en la JEP

Recordemos que el régimen de condicionalidad es un pilar fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz: los beneficios otorgados dependen del cumplimiento de compromisos verificables como el aporte a la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición.

De confirmarse un incumplimiento grave del régimen de condicionalidad, como la vinculación a estructuras armadas ilegales, de Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’ podría ser expulsado de la JEP, perder los beneficios otorgados y enfrentar sus procesos ante la justicia ordinaria.