Fiscalía ordenó captura inmediata de miembros de Segunda Marquetalia por magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía ordenó la captura inmediata de los miembros de la Segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia de Fontibón.

El ente acusador también dio a conocer el cartel de los más buscados de la Segunda Marquetalia. La lista la encabezan ‘Iván Márquez’, ‘Jhon 40’ y otros temidos cabecillas. Además, se incluye a alias ‘Yako’, presunto enlace entre el outsourcing criminal y el grupo disidente.

Lea aquí: Uribe cuestiona investigación por crimen de Miguel Uribe y pide identificar a determinadores

¿Quiénes son las demás miembros pertenecientes a la Segunda Marquetalia y que cuentan con orden de captura?

Asimismo, ofrecieron una recompensa para lograr la pronta ubicación y captura de la cúpula de esa disidencia:

Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ : hasta 5.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 5.000 millones de pesos por su captura. Gener Garía Molina, alias ‘Jhon 40’ : hasta 4.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 4.000 millones de pesos por su captura. José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldiniver’ : hasta 4.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 4.000 millones de pesos por su captura. Jhon Jairo Bedoya Arias, alias ‘Rumba’ : hasta 2.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 2.000 millones de pesos por su captura. Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’ : hasta 2.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 2.000 millones de pesos por su captura. Diógenes Medna Hernández, alias ‘Gonzalo’ : hasta 2.000 millones de pesos por su captura.

: hasta 2.000 millones de pesos por su captura. Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yoko’: hasta 500 millones de pesos por su captura.

La fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que el ente cuenta con testimonios, registros de comunicaciones y análisis de geolocalización de celulares que “ubican a los involucrados en lugares y momentos clave”, así como conversaciones cifradas que “evidencian la planeación del crimen”.

Destacó que encontraron coincidencias de los relatos y evidencia documental como fotografías que ese grupo armado le había tomado al senador.

“Las evidencias indican que el magnicidio se hizo movido por una determinación de fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”, dijo.