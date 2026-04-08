El eslabón Devesa: el enigmático hacker español que une a ‘Papá Pitufo’ y al Gobierno Petro

Ramón Devesa González nació en Cadiz, España, tiene 36 años y muchos dicen que es un hacker.

Cada vez que se habla de un contacto entre el zar del contrabando Diego Marín alias ‘Papá Pitufo’ y miembros del círculo de Gustavo Petro, surge el nombre de Ramón Devesa.

Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguró públicamente que Ramón Devesa fue quien grabó en video la devolución de un aporte de 500 millones de pesos de ‘Papá Pitufo’ a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El aporte fue entregado al catalán Xavier Vendrell, quien se vio obligado a devolverlo por exigencia de Petro y de Augusto Rodríguez.

La prueba de la devolución no se ha conocido porque, según lo dijo Augusto Rodríguez, el español Ramón Devesa quería que le pagaran por entregar el video.

Posteriormente, cuando Isaac Rodríguez -funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)- se reunió en España con ‘Papá Pitufo’, también estuvo presente el llamado hacker Ramón Devesa.

El mismo Devesa fue el impulsor del nombramiento de una funcionaria que había sido denunciada por presuntamente recibir sobornos de ‘Papá Pitufo’ en la dirección de la Aduana de Buenaventura, el puesto más importante para el tránsito del contrabando.

El nombramiento de la recomendada de Ramón Devesa fue impulsado por dos altísimo funcionarios del Gobierno:

Laura Sarabia, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y hoy embajadora en el Reino Unido.

Carlos Ramón González, para la época director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hoy prófugo de la justicia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El exministro Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha declarado ante la Fiscalía que Carlos Ramón González le informó que Ramón Devesa, era quien recomendaba a Gladys Reina Villavicencio para que fuera nombrada jefe de la Aduana en Buenaventura.

Además, que Laura Sarabia presionó el nombramiento, según ella ordenado por el presidente Gustavo Petro, a pesar de que existían informaciones sobre supuestos sobornos a la recomendada por parte de Papá Pitufo.

El 8 de abril de 2024, Carlos Ramón González quien en ese momento manejaba la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, le envió un mensaje de WhatsApp al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, mensaje que ustedes pueden ver a continuación:

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Allí le remitía la hoja de vida de Gladis Reina Villavicencio, una funcionaria de amplia trayectoria en la DIAN. Al final Carlos Ramón González le decía a Reyes: “Hola director, por orientación del presidente, te envío esta hoja de vida para tener en cuenta para Buenaventura”.

Luis Carlos Reyes respondió al día siguiente a las 7 y 2 de la mañana: “Gracias director”. Transcurrieron apenas 17 minutos cuando Carlos Ramón González lo llamó.

Reyes no contestó y dos minutos más tarde, el hoy fugitivo Carlos Ramón González, le escribió: “Buen día director, necesito hablar urgente contigo para explicarte el mensaje del señor presidente.

Una hora más tarde, Luis Carlos Reyes llamó a Carlos Ramón. El teléfono dejó registrado que la comunicación duró un minuto y debieron hablar de algún español porque esa tarde Reyes le preguntó: “¿Xavier Vendrell será el español?”

Y Carlos Ramón González, respondió: “No”.

Unos días después, Laura Sarabia, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, le escribió a Reyes a las 9:56 de la mañana: “Buenos días ¿Ya se hizo el nombramiento?”.

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Reyes respondió Hola y adjunto la resolución de nombramiento de Gladys Reina Villavicencio. Agregó “Ya firme la resolución que se está numerando y comunicando. Por otro lado nos llegó esta denuncia sobre Gladys que también debió llegar a Presidencia” y le anexó un papel que dice:

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“VERIFICABLE CON LOS AGENTES DE LA INTELIGENCIA AMERICANA.

“Se hace la presente denuncia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, seccional Buenaventura, Gladys Reina Villavicencio por todas las coimas que ha venido recibiendo en el Puerto de Buenaventura por el contrabando.

Su principal contribuidor es el delincuente Diego Marín Buitrago, alias Zar del Contrabando”

Sin verificar si esos señalamientos, y otros contenidos en el escrito, eran verdad o eran mentira, Gladys Reina Villavicencio fue nombrada directora de la DIAN en Buenaventura.

El nombramiento lo firmó Luis Carlos Reyes, con quien hablamos en El Reporte Coronell.

Ramón Devesa, cuyo nombre aparece tantas veces al lado de ‘Papá Pitufo’, nunca ha explicado esas coincidencias.

Devesa también tiene preguntas por resolver sobre sus actividades en Ecuador, Inglaterra y en su natal España. Por estos días también está haciendo trabajos en México.

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