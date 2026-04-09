Emergencia económica vulneró principios democráticos y separación de poderes: magistrado Camargo

“El Gobierno vulneró los principios democráticos, se apropió de la competencia de otros órganos del Estado, vulnerando la separación de poderes”, aseguró el magistrado ponente Carlos Camargo al declarar inexequible el decreto 1390 de diciembre de 2025, por medio del cual el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica.

Los decretos reglamentarios se mantienen suspendidos pero la Corte Constitucional advirtió que emitirá una sentencia en cada caso.