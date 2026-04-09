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09 abr 2026 Actualizado 22:28

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Emergencia económica vulneró principios democráticos y separación de poderes: magistrado Camargo

Los decretos reglamentarios se mantienen suspendidos pero la Corte Constitucional advirtió que emitirá una sentencia en cada caso.

Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Senado

Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Senado

Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Senado

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

“El Gobierno vulneró los principios democráticos, se apropió de la competencia de otros órganos del Estado, vulnerando la separación de poderes”, aseguró el magistrado ponente Carlos Camargo al declarar inexequible el decreto 1390 de diciembre de 2025, por medio del cual el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica.

Los decretos reglamentarios se mantienen suspendidos pero la Corte Constitucional advirtió que emitirá una sentencia en cada caso.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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