“Es muy penoso”: Ana María Aljure sobre estado actual del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Ana María Aljure llega al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Foto: Twitter de la Alcaldía de Barraquilla( Thot )

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, se refirió al estado actual del aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde pasajeros se han quejado por las condiciones actuales de la terminal aérea, en materia de operatividad.

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Aljure indicó que el Cortissoz, el cual presta sus servicios a la capital del Atlántico “no se parece a la transformación que está viviendo Barranquilla”.

“Yo me acabo de bajar de un vuelo Bogotá - Barranquilla y, de verdad que cuando uno llega, es la incomodidad, coge la maleta, bájate por ahí por las escaleras, no se piensa en las personas con discapacidad, o sea es de verdad muy penoso”.

En cuanto a las obras de intervención que se están realizando en la terminal aérea, Aljure explicó que “el Distro está acompañamiento en el seguimiento de estas obras, pero eso no es suficiente. Necesitamos un aeropuerto de nivel y de categoría para una ciudad como Barranquilla”.

Obras

Durante su más reciente visita al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico y miembro de la veeduría del terminal aéreo, destacó los avances que se han logrado en la ejecución de las obras y la importancia del seguimiento constante.

Según Cepeda, la veeduría realiza inspecciones periódicas para garantizar que las obras cumplan con los plazos y estándares previstos.

Las preocupaciones también se extienden al impacto en los usuarios y la competitividad de la ciudad. Problemas como demoras en la entrega de equipaje, fallas en infraestructura y limitaciones operativas han sido señalados como consecuencias directas de los retrasos.