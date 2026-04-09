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09 abr 2026 Actualizado 11:38

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Mujer resulta herida con arma traumática, en Campo de la Cruz, Atlántico: esto se sabe

La víctima se encuentra en una clínica recuperándose.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Brandon

Barranquilla

Un nuevo hecho de violencia contra una mujer se reportó en el departamento del Atlántico.

El caso ocurrió en el municipio de Campo de la Cruz, cuando Denis Páez, se encontraba en la terraza de una vivienda ubicada en el barrio La Bendición.

Al lugar llegó un sujeto, se le acercó, sacó un arma traumática y le disparó en repetidas ocasiones.

La víctima, de 49 años, fue auxiliada y trasladadas hasta el hospital de este municipio, en donde fue remitida al Hospital de Sabanalarga, donde se encuentra con pronóstico estable.

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¿Qué dice la Policía?

“Frente a este hecho, unidades de Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables”, dijo el Departamento de Policía Atlántico en un comunicado.

Igualmente, invitaron a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento, “comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”.

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