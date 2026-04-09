Falla en sistema de pasaportes genera retrasos y reprogramaciones en el Atlántico

La expedición de pasaportes en el Atlántico se ha visto afectada por una falla en el Servicio Integral de Trámites al Ciudadano, lo que ha provocado retrasos y reprogramaciones en las citas. Ante esta situación, la Gobernación del Atlántico informó que, a través de la Oficina de Pasaportes, se activó un plan de contingencia para mitigar el impacto en los usuarios.

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Como parte de las medidas, se está notificando a los ciudadanos a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y canales oficiales. Además, se suspendieron temporalmente los pagos y el agendamiento de nuevas citas en el aplicativo mientras se supera la falla.

Ciudadanos expresan preocupación

En medio de la contingencia, una ciudadana afectada manifestó su preocupación por la incertidumbre en los tiempos del trámite y la falta de claridad sobre la normalización del servicio.

“Me informan que el sistema para asignación de citas está caído a nivel nacional e incluso internacional. Necesito viajar lo antes posible a México, donde tengo mi vida y mi trabajo, pero en este momento no sé qué voy a hacer. La situación me tomó por sorpresa, porque cuando tramité mi pasaporte anteriormente todo fue rápido; ahora no hay claridad sobre lo que está ocurriendo internamente”, explicó la ciudadana.

Entregas continúan con normalidad

Las autoridades reiteraron que la Cancillería es la entidad encargada de informar sobre los avances en la solución de la falla. Entretanto, la Gobernación del Atlántico aseguró que la entrega de pasaportes ya expedidos se mantiene en su horario habitual.

Asimismo, indicaron que la atención al público continúa con personal capacitado, pese a las dificultades que atraviesa el sistema a nivel nacional.