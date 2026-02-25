“Entreguen aeropuerto de Barranquilla a Alcaldía o avalen la iniciativa privada”: Aljure a Aerocivil

La Alcaldía de Barranquilla reiteró su preocupación por los retrasos en las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz y advirtió posibles desequilibrios contractuales que estarían afectando el avance del proyecto.

Durante una entrevista, la funcionaria Ana María Aljury cuestionó los cronogramas presentados y pidió que se le dé a la ciudad la oportunidad de asumir un papel más activo en la modernización de la terminal aérea.

Según explicó, aunque la Aeronáutica Civil ha señalado que algunas intervenciones estarían listas el 29 de mayo, la totalidad de las obras no concluiría en esa fecha. “Un hito es la zona del maletero con ascensor y escaleras eléctricas, pero eso no es toda la obra contratada”, afirmó.

“Entréguenos el aeropuerto así como se hizo en su momento con el aeropuerto de Pereira, que es un caso exitoso donde es la misma entidad con sus aliados la que opera el aeropuerto y que efectivamente; o de lo contrario, como les decía ahorita, hay una iniciativa privada que ya conocemos que tiene una fase de estructuración, que sea un poco la voluntad política, la voluntad jurídica” afirmó Ana María Aljure.

Cronogramas y fases pendientes

De acuerdo con la revisión técnica realizada por el Distrito, además del área del maletero, quedan pendientes las salas dos y tres del sector internacional, junto con sus respectivos ascensores y escaleras eléctricas. Estas intervenciones estarían proyectadas para junio, e incluso podrían extenderse hasta julio.

También está incluido un corredor estéril dentro del contrato, lo que amplía el alcance de las obras aún por finalizar. La preocupación radica en que los tiempos no coinciden con los anuncios iniciales, lo que prolonga las incomodidades para los usuarios.

Impacto en usuarios y competitividad

La funcionaria advirtió que las deficiencias actuales afectan directamente la experiencia de los pasajeros. Señaló problemas como demoras en la entrega de equipaje, fallas en escaleras y riesgos de accidentes en zonas de circulación.

“Muchas veces nos demoramos más esperando las maletas que lo que duró el trayecto Bogotá–Barranquilla”, indicó. Además, sostuvo que la falta de modernización impacta la competitividad de la ciudad frente a otros destinos internacionales.

Al estar el servicio bajo administración de la Aerocivil, explicó, no existe margen de negociación en tasas aeroportuarias para atraer nuevas rutas internacionales. Esto dificultaría concretar vuelos directos hacia Europa, como una eventual conexión Barranquilla–Madrid con aerolíneas como Iberia.

Posible desequilibrio contractual

Otro punto clave mencionado fue el impacto del aumento del salario mínimo en 2025, que alcanzó un 23% en el componente de mano de obra. Según la Alcaldía, esto podría estar generando un desequilibrio en un contrato pactado con precios de 2025.

“Si hablamos solo de la mano de obra, ya podemos evidenciar una posible deficiencia o desequilibrio en el contrato”, señaló, al tiempo que pidió revisar las condiciones financieras del proyecto.

Propuesta de modelo integral para el aeropuerto

Desde el Distrito se plantea una visión más ambiciosa para el aeropuerto, similar a modelos internacionales como el de Chile, que integran hoteles, zonas comerciales y centros de mantenimiento aeronáutico (MRO).

La funcionaria recordó que existe una iniciativa privada en fase de estructuración ante la ANI, con un inversionista interesado en ejecutar obras por cerca de 800 mil millones de pesos. El objetivo sería convertir el aeropuerto en un polo de empleo e inversión, con servicios complementarios y mayor capacidad operativa.

¿Puede la ciudad asumir las obras?

Frente a la posibilidad de que el Distrito asuma directamente las obras, se aclaró que legalmente se requiere autorización de la Aerocivil. No obstante, la solicitud del alcalde Alejandro Char ha sido clara: permitir que Barranquilla participe activamente en la transformación de su terminal aérea.

“Denos la oportunidad, sabemos trabajar en equipo y hacer las cosas bien”, concluyó la funcionaria, insistiendo en que la prioridad es culminar las obras y proyectar a Barranquilla como una ciudad moderna y competitiva a nivel internacional.

