“No estamos hablando de meses, sino de días”: defensa de Gette sobre regreso a la Uniautónoma

Luego de que el Juez Segundo Penal Municipal con función de control de garantías, Néstor Segundo Primera Ramírez, ordenara restablecer los derechos de Silvia Gette como rectora en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe, la exdirectiva ofreció una rueda de prensa en la que manifestó su intención de recuperar la institución con el apoyo de la comunidad académica y los medios de comunicación.

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Gette también rechazó la propuesta planteada meses atrás de convertir la institución en universidad pública.

“La universidad nació privada y debe seguir siendo privada. Tenemos que proteger el trabajo de quienes hoy hacen parte de la institución y trabajar juntos para que recupere el reconocimiento que tenía años atrás”, afirmó.

La exrectora hizo un llamado a estudiantes, docentes, egresados y directivos para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento académico y administrativo de la institución.

Defensa afirma que decisión judicial tendría aplicación inmediata

Por su parte, la abogada Bianith Bohórquez explicó que el fallo corresponde a una audiencia de restablecimiento de derechos, por lo que su ejecución no dependería del resultado de la apelación presentada por la Universidad y el Ministerio de Educación.

“Las decisiones de los jueces de control de garantías son de cumplimiento inmediato”, indicó la jurista, quien agregó que se espera el acta formal del juzgado para iniciar los trámites administrativos.

Según explicó, el proceso de transición podría tardar entre tres y cuatro días. “No estamos hablando de meses, sino de días, siempre dentro del marco legal”, precisó.

La defensa también sostuvo que Gette ya cumplió las condenas impuestas en procesos anteriores. “No se le puede limitar indefinidamente el derecho al trabajo a una persona que ya cumplió con la justicia”, puntualizó.

¿Qué dijo la Universidad?

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma del Caribe confirmó que continuará el proceso judicial.

“La audiencia penal continuará el próximo lunes, oportunidad en la que la Universidad y el Ministerio de Educación Nacional ejercerán y sustentarán los recursos judiciales correspondientes”, señaló la institución.

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Asimismo, indicó que, aunque respeta las decisiones judiciales, no comparte el fallo conocido hasta el momento. “La Universidad respeta plenamente a la Rama Judicial y actuará dentro del Estado de derecho”, pero “no comparte la decisión conocida hasta ahora y la controvertirá por las vías legales”, indicó el comunicado.

La institución agregó que mantiene seguimiento permanente al proceso.

“Se adoptarán las acciones necesarias para proteger la legalidad, la continuidad del servicio educativo y la estabilidad de la comunidad universitaria”, concluyó.