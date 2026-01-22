Colombia suspende exportación de energía a Ecuador tras arancel del 30 %

Cabe recordar que, la medida se da en medio de un escenario de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, luego de anuncios del gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa relacionados con aranceles y restricciones, que desde el gobierno fueron interpretados como una escalada del conflicto.

La decisión fue confirmada por el ministro de Minas durante la rueda de prensa de esta mañana, en la que aseguró que Colombia garantiza plenamente su abastecimiento interno y que la suspensión no pone en riesgo el servicio ni las tarifas para los usuarios nacionales.

De acuerdo con el Gobierno, las recientes medidas del Ejecutivo ecuatoriano violaron acuerdos y normas internacionales, al ser adoptadas de forma unilateral y sin diálogo previo.

Puesto que el ministro insistió en que la respuesta de Colombia no va dirigida contra el pueblo ecuatoriano, sino contra decisiones de su gobierno, y señaló que el país había sido solidario con Ecuador en momentos de crisis energética, incluso cuando enfrentó apagones y racionamientos prolongados.

¿A quién afecta más la suspensión energética?

El Ministerio fue enfático en señalar que Colombia no depende de la energía ecuatoriana, mientras que Ecuador sí requiere del suministro colombiano para atender parte de su demanda eléctrica. Por esta razón, el impacto principal de la suspensión recaería sobre el sistema energético ecuatoriano.

En cuanto a los efectos económicos, el Gobierno explicó que no hay una cifra única de pérdidas, ya que las exportaciones dependen de despachos horarios y de operaciones realizadas por empresas públicas y privadas del sector eléctrico.

¿Se rompen las relaciones con Ecuador?

El Ejecutivo aclaró que la suspensión no implica la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque sí marca un punto de tensión en el vínculo bilateral. Asimismo, reiteró que mantiene abiertos los canales diplomáticos y que apuesta por el diálogo como vía para superar la crisis.

Sin embargo, Palma dejó claro que no permitirá acciones que afecten la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales, y que responderá de manera proporcional frente a decisiones que considere arbitrarias.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (d), argumentó la imposición arancelaria al gobierno de Gustavo Petro (i) a la falta de apoyo de Colombia en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

¿Qué viene ahora tras la suspensión de las transacciones internacionales de electricidad entre Colombia y Ecuador?

El Gobierno colombiano aseguró que la suspensión es temporal y que su levantamiento dependerá de que se restablezcan las condiciones de diálogo, confianza y respeto a los compromisos internacionales entre ambos países.

Mientras tanto, Colombia continuará priorizando la seguridad energética interna y evaluando el impacto de las medidas comerciales y energéticas adoptadas por Ecuador.

