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10 abr 2026 Actualizado 12:19

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“Daniel Noboa está protegiendo a Ecuador”: Asambleísta ecuatoriana sobre subida de 100% en aranceles

Diana Jácome, asambleísta electa en Ecuador, habló en 6AM W sobre la crisis en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador.

Bandera Colombia, Daniel Noboa y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images) / (Colprensa - Catalina Olaya) /

Bandera Colombia, Daniel Noboa y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images) / (Colprensa - Catalina Olaya) /

Bandera Colombia, Daniel Noboa y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images) / (Colprensa - Catalina Olaya) /

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