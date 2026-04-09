Ecuador eleva al 100% los aranceles a las importaciones colombianas desde el 1 de mayo

El gobierno ecuatoriano asegura que los aranceles suben del 50% al 100% porque Colombia no ha implementado medidas para garantizar la seguridad en la frontera. (Foto: Caracol Radio / Getty/ Cortesía)

Ecuador elevará del 50% al 100% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo, una medida que tensa aún más las deterioradas relaciones entre ambos gobiernos, confirmó el Ministerio de Producción.

Un día antes de esta decisión, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

El alza de los aranceles, según Ecuador, ocurre luego de “constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”, señaló el ministerio de Producción en un comunicado.

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Guerra arancelaria

Ambos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria (iniciada por Quito) que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de “seguridad”, pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de unos 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera de unos 600 kilómetros. En la zona operan grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.

Colombia respondió con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y negándose a vender energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias.

¿Diálogos fallidos?

Con el impuesto, Ecuador “busca reforzar la corresponsabilidad” en las tareas para “enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, agregó la cartera.

Aunque hubo diálogos para intentar frenar los impuestos, estos no han tenido éxito. Este jueves la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo a periodistas que las conversaciones “han sido suspendidas (...) hasta encontrar el ambiente propicio”.

Nueva tensión: sector político

La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia escaló cuando (por medio de la red social X) el presidente Petro llamó “preso político” a Glas, quien además tiene nacionalidad colombiana.

Glas fue entre 2013 y 2017 vicepresidente del exmandatario izquierdista Rafael Correa, uno de los mayores opositores de Noboa.

El exfuncionario enfrenta varias condenas, una de ellas de 13 años, por cohecho, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una megacárcel de máxima seguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa (suroeste).

Distanciamiento entre ambos gobiernos

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó la suspensión de las mesas técnicas de diálogo con Colombia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la detención del exvicepresidente Jorge Glas.

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Sommerfeld señaló que hasta que no exista un ambiente propicio con diálogo respetuoso no se retomarán las conversaciones. La canciller aclaró que se trata de una suspensión y no de una cancelación definitiva de las conversaciones.

El miércoles 8 de abril, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.