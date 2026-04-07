Daniel Noboa rechaza narrativa de “presos políticos” en medio de tensión por caso Glas

El presidente Daniel Noboa en el Palácio do Planalto, en Brasilia, Brasil, 18 de agosto de 2025. (Foto de Mateus Bonomi/Anadolu a través de Getty Images) / Anadolu

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las versiones sobre la existencia de “presos políticos” en su país y advirtió que ese tipo de señalamientos constituyen una injerencia en la soberanía nacional, en medio de la controversia regional por el caso del exvicepresidente Jorge Glas.

Aunque sin mencionar directamente a Glas, a través de su cuenta de X Noboa cuestionó que desde el exterior se intente posicionar esa narrativa para deslegitimar procesos judiciales y defendió que en Ecuador hay personas que deben responder ante la justicia por casos de corrupción.

El mandatario recordó investigaciones como Odebrecht trama que también tuvo impacto en Colombia, así como Sobornos 2012-2016 y Reconstrucción de Manabí.

Sus declaraciones se conocen luego de que la justicia ecuatoriana negara un habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas, quien buscaba mejores condiciones de reclusión al alegar afectaciones en su salud.

El juez concluyó que no se han vulnerado sus derechos, mientras que autoridades señalaron que recibe atención médica, medicamentos y una dieta especial.

En paralelo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en pedir la liberación de Glas, a quien considera un “preso político”.

El mandatario colombiano incluso le otorgó la nacionalidad y ha solicitado su entrega, lo que ha incrementado la tensión diplomática entre ambos países.

Antes de estar en la Cárcel del Encuentro, Glas estuvo recluido en La Roca, la antigua prisión de máxima seguridad ecuatoriana a la que llegó tras el asalto policial del 5 de abril de 2024 a la Embajada de México en Quito, donde se lo capturó a la fuerza luego de que recibiera asilo, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.