Presunto delincuente resultó herido tras fallido atraco en Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta investigan las circunstancias en las que resultó herido un hombre en inmediaciones de Pinar del Río. De acuerdo con información preliminar, en la zona se habría registrado un intento de atraco cometido por dos delincuentes.

En medio del hecho, la persona que estaba siendo asaltada habría opuesto resistencia, lo que desató un forcejeo. Fue en ese momento cuando uno de los atacantes accionó un arma de fuego, pero terminó hiriendo a su propio cómplice.

El lesionado fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta la Unidad Básica de Puente Barco, pero debido a la gravedad de la herida tuvo que ser remitido a otro centro asistencial.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta hicieron presencia en el lugar de los hechos, donde recolectaron elementos materiales de prueba para avanzar en la investigación y dar con el paradero del otro implicado.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del herido ni su estado de salud, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.