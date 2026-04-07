Asociación de Personeros alerta por uso de drones con explosivos en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Asociación de Personeros del Catatumbo emitió una alerta ante el uso de drones con explosivos en esta región, tras los recientes hechos de violencia registrados en zona rural del municipio de El Tarra.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la organización advirtió que en sectores como la vereda Cuatro Esquinas, en el corregimiento de Filo Gringo, “el uso de dispositivos aéreos no tripulados (drones) ha afectado la integridad de la población civil, dejando personas heridas y un clima de zozobra generalizada”.

Según indicaron, los hechos ocurridos el 6 de abril evidencian el impacto de esta modalidad de ataque en comunidades rurales, donde la población civil continúa expuesta a este tipo de acciones.

La Asociación recordó que, en el marco del conflicto, la población civil “es protegida y ajena al mismo”, por lo que no debe ser objeto de ataques ni quedar expuesta a nuevas formas de hostilidad que afectan su seguridad y movilidad en el territorio.

En el pronunciamiento también se solicitó a las instituciones nacionales y regionales la convocatoria urgente de una Mesa Técnica de Análisis de Contexto, con el fin de evaluar la situación humanitaria y definir medidas de protección para las comunidades del Catatumbo.

Finalmente, reiteraron su llamado al respeto por la vida y la tranquilidad de las comunidades rurales, en medio de un escenario de seguridad que continúa generando preocupación en la región.

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