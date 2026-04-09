Las autoridades en Cúcuta investigan la veracidad de un panfleto en el que un supuesto grupo de delincuencia común habría declarado “plan pistola” contra el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio 28 de Febrero, Leonardo Gómez.

El líder comunal asegura que la amenaza le llegó en plena jornada laboral. “Hoy, siendo las 8:32 de la mañana, yo me encontraba en mi lugar de trabajo, cuando una vecina del barrio me envió una foto en la cual aparece mi imagen y un letrero donde decían que me iban a matar, que por sapo”.

Autoridades investigan amenazas de muerte contra presidente de JAC en Cúcuta Ampliar Autoridades investigan amenazas de muerte contra presidente de JAC en Cúcuta Cerrar

Este hecho se suma a otras intimidaciones que la víctima ya había recibido con anterioridad. “Ya por cuarta vez he sido víctima de amenazas; no tengo ni idea si es delincuencia común o bandas organizadas, porque nunca han tenido la valentía de identificarse”.

Gómez también cuestionó las condiciones en las que ejercen su trabajo los líderes sociales en Cúcuta. “No debemos escondernos como si fuéramos unos malhechores, ni hacer nuestras labores comunitarias escondidos, porque estamos trabajando por una comunidad”.

El líder comunal expresó temor por su integridad, por lo que dijo que “le pido a la UNP que esté pendiente en mi caso y no me coloque obstáculos, porque desde la anterior amenaza no he recibido ni siquiera la resolución”, y pidió además que la entidad “sea garante del proceso” de protección para quienes lideran temas comunitarios.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cúcuta ya inició acompañamiento al líder comunal, reconocido por su trabajo en la comuna 9 de la ciudad.