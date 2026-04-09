Molestia en Cali por suspensión de trámites de pasaportes.

Malestar entre los ciudadanos en Cali ha generado la decisión de la Cancillería de suspender los trámites de pasaportes por las fallas de la plataforma SITAC, especialmente en quienes llegaron a la sede de la ciudad con citas programadas y no pudieron ser atendidos.

En la oficina que está ubicada en el centro comercial La Estación, solo se está permitiendo la entrega de pasaportes ya listos.

Algunos usuarios, que viajaron desde otros municipios y departamentos, se quejan por los gastos que hicieron para cumplir con su cita sin lograr ser atendidos.

“Llegue desde Miranda, Cauca, tenía una cita asignada, pero ni siquiera me llamaron a decirme que la cancelaron”, manifestó María Fernanda Colorado.

“Llego tres días, yo no vivo en Cali sino en Tuluá, me parece muy injusto. Me ha salido más caro pagar pasajes para llegar hasta acá que el mismo pasaporte”, detalló Daniela Morales.

“Tres días sin sistema, probamente voy a perder mi vuelo porque no responden”, indicó Bryan Roldán.

Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de la Gobernación del Valle del Cauca, indicó que una vez se supere la falla en el sistema a nivel nacional, se dará prioridad a las personas que han quedado represadas en el proceso.

“Témenos represadas las citas de martes miércoles y jueves, de 1.200 cada día. No vamos a abrir agenda hasta que no se supere el problema y esta gente debe ser reprogramada”, dijo Quintana.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a supuestos tramitadores que, aprovechando la contingencia, están ofreciendo citas a cambio de dinero. Recordó que el proceso debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales.

“Los tramitadores no pueden manipular el sistema, es puro cuento, no se dejen tumbar”, señaló.

En condiciones normales, la oficina de pasaportes del Valle del Cauca atiende cerca de 1.200 personas diariamente.

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